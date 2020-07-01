港區國安法解讀：國安委、國安公署權力一把抓

「港區國安法」生效，港府新設的國安委員會和北京派駐的國安公署，難被監督。且2機構在警察、檢察和法官的任命上，都有發言權。（路透）

2020-07-01 17:40:33

〔中央社〕「港區國安法」昨夜生效，港府新設的國安委員會和北京派駐的國安公署，被賦予超然地位，難被監督。且2機構在警察、檢察和法官的任命上，都有發言權。

此外，北京也保留在3個情況下，將案件「送中」審理的權力。法例雖不具追溯力，但蒐證可能會溯及既往。

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●難被監督的國安委、國安公署

「港區國安法」指出，香港將建立2個與國安相關的新機構：由香港特首擔任主席的「維護國家安全委員會」，和由北京中央派駐的「中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署」。而這2個機構都難以被香港司法和既有法律監督，彷彿置於超然地位。

法例指出，「維護國家安全委員會」承擔維護國安責任，並接受北京中央監督和課責，由香港特首擔任主席，多個與國安相關的司局長及紀律部隊首長出任委員。此外，委員會設有由北京中央指派的國安事務顧問，可列席會議，提供意見。

此前泛民主派曾質疑這名國安顧問會成為港府「太上皇」；但建制派指，國安顧問無權命令執法。

值得注意的是，法例第14條指，委員會工作不受香港其他機構、組織和個人干涉，不公開工作訊息。而且，委員會所做出的決定，不受司法覆核（類似台灣的釋憲）。

「中央駐港維護國安公署」，法例指出，這是負責收集分析國安情報，並監督、指導、協調和支持港府維護國安的機構。

不過法例第60條指出，公署人員執行職務時，不受港府管轄；所屬人員執行職務時，也不受香港執法人員檢查、搜查和扣押；此外，公署及人員享有香港法律規定的其他權利和豁免。

這樣的規範，令香港司法權無法對「維護國家安全委員會」的決策，進行違憲審查，制衡行政權；也讓國安公署形同北京在香港的抓手，行動不受港府規範。

●警隊可聘非港籍人士 檢警主管任命需徵詢公署

在執法方面，法例將主責交由香港警務處和律政司。法例第16條規定，警隊將設立維護國安部門，部門主管由特首經徵詢「駐港國安公署」意見後任命。

而條文還特別提到，這個部門可從香港以外「聘請合格的專門人員和技術人員」，協助維護國安。這意味著，中國大陸國安人員有機會透過此方式加入部門。

律政司同樣也要成立專門的國安案件檢控部門，部門主同樣由特首經徵詢「駐港國安公署」意見後任命。

而部門的檢控官（類似台灣的檢察官），則要由主管徵得「維護國家安全委員會」同意後任命。

●由特首指定法官 法界憂損司法獨立

在司法方面，法例第44條指，特首可從各級法院法官，和暫委及特任法官中，指定若干名負責處理國安案件的法官，任期一年。

法例也強調，有危害國安言行者，不得被指定為審理國安案件法官；委任的指定法官如有危害國家安全言行，也終止其資格。

日前香港終審法院前首席法官李國能曾指出，以往委任法官是經「司法人員推薦委員會」依專業推薦，擔心若由特首指定法官，可能傷害司法獨立。

而法例指，特首指定法官前，「可」徵詢終審法院首席法官，和維護國安委員會，但並未強制。

●3個情況案件可送中審理 循中國刑事訴訟法

即便法例就香港的執法、司法部門運作進行一系列安排，但並未排除北京中央的介入。

法例第55條指出，「駐港國安公署」在3種情況下，可對案件行使管轄權：第一，案件涉外國和境外勢力介入的複雜情況，港府管轄確有困難；第二，出現港府無法有效執行本法的嚴重狀況；第三，出現國安面臨重大威脅。

在「駐港國安公署」介入行使管轄權下，所有的偵察和司法過程依循中國法律：偵查立案工作由公署負責，檢察工作由中國最高人民檢察院指定相關檢查機構行使，審判則由中國最高人民法院指定相關法院進行，並依照中國的「刑事訴訟法」規定。

也就是說，一旦出現上述3種情況，「駐港國安公署」可介入偵查，案件也可能移交中國大陸司法系統，進行檢控和審判。

●法例不具追溯力 蒐證卻可溯及既往

在公布的法例全文中，並未見到「追溯力」的描述，一般分析，「港區國安法」並不會溯及既往，追究生效前的犯罪行為。不過日前香港電台引述消息指出，若嫌犯在過去2年從事危害國家行為，且持續犯罪，則可能收集過去犯罪紀錄，作為法庭上的舉證參考。

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