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港版國安法：非永久居民境外犯罪適用 北京國安執法不受港府管轄

被撕毀的香港「高度自治」。（彭博）

被撕毀的香港「高度自治」。（彭博）

2020-07-01 01:01:29

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國官方新華社6月30日深夜公布香港國安法完整條文，其中，4大罪刑期最重者為無期徒刑，最輕為3年以下有期徒刑；另一值得注意的是，條文載明，非香港永久居民在香港境外犯下觸及國安法的罪行，同樣適用該法，而北京在香港設立的駐港國安公署，在執法時不受香港特區政府管轄。

根據新華社公布的香港國安法條文，第三章「罪行和處罰」部份，訂出分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的具體犯行和相關刑罰，最重處以無期徒刑，最輕為3年以下有期徒刑、拘役或管制。

第六節「效力範圍」指出，任何人在香港特區犯罪者、香港特區永久居民或者在香港特區成立的公司、團體等法人或者非法人組織在香港特區以外犯罪者，「不具有香港特區永久居民身份的人，在香港特區以外，針對香港特區犯罪者」，均適用香港國安法。

條文第五章說明中央駐香港特區維護國安機構「駐港維護國家安全公署」，對三類情況的案件行使管轄權：案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況，特區政府管轄有困難者；出現特區政府無法有效執行本法的嚴重情況；出現國家安全面臨重大現實威脅的情況。國安公署及其人員執行職務之行為不受特區政府管轄、不受特區執法人員檢查、搜查和扣押，並享有特區法律規定的其他權利和豁免。

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