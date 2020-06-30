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香港7/1遊行被禁 民陣：《國安法》壓境沒收港人自由

香港民陣7.1遊行正式被禁，民陣表示「防疫只是藉口，實情是《國安法》壓境，政權將要全面收回香港人的公民自由」。（美聯社）

香港民陣7.1遊行正式被禁，民陣表示「防疫只是藉口，實情是《國安法》壓境，政權將要全面收回香港人的公民自由」。（美聯社）

2020-07-01 00:19:12

〔即時新聞／綜合報導〕「香港民間人權陣線」（民陣）近年都在7月1日香港主權移交日舉辦遊行，但民陣30日宣布，自2003年以來，首度被禁止舉辦7.1遊行。民陣表示，《國安法》公佈後，民陣是否存在也成疑問，如果還在，下週將會宣佈後續行動。

香港民陣30日晚間在臉書表示，公眾集會及遊行上訴委員會維持警方決定，駁回上訴，確定民陣7.1遊行正式被禁，「民陣絕不同意警方的決定。人民雪亮眼睛會看得到，防疫只是藉口，實情是《國安法》壓境，政權將要全面收回香港人的公民自由」。

民陣表示，該組織一直致力為香港人爭取和平、合法的表達途徑，明天（7/1）民陣無法繼續舉辦遊行，對此深感抱歉。據港媒指出，民陣召集人岑子杰說，知悉不同人士7月1日自有決定，民陣尊重每個人的決定，希望大家保持安全。

民陣的臉書發文指出，2003年的7.1大遊行始於香港人醒覺要挺身捍衛人權自由，17 年時間，民陣經歷了公民運動的起伏，見證了政權的一再墮落。「7.1 遊行首次被禁，標誌一個時代的終結，但只要我們堅守信念，懷抱希望，黎明必將來到。」

民陣也表示，《國安法》條文經公佈後，民陣是否存在也成疑問，如果還在，下週將會宣佈後續行動。「勇氣並非心無恐懼，而是我們知道目標，務實不放棄，繼續前行。《國安法》來到，民陣依然堅持，五大訴求，缺一不可。」

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