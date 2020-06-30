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「香港已死」德議員批梅克爾沉默 要求取消歐中峰會

香港親北京人士6月30日在香港慶祝中國全國人大常委會表決通過香港國安法。（美聯社）

香港親北京人士6月30日在香港慶祝中國全國人大常委會表決通過香港國安法。（美聯社）

2020-06-30 23:56:58

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國全國人大常委會表決通過香港國安法，歐盟立即聲明表達「強烈反對」，北京執意推動此法「將有非常負面後果」；英國表示「深感憂慮」，會詳細檢視該法內容了解後決定回應行動。德國國會議員批評梅克爾政府一直對香港國安法一事「非常沉默」，要求取消預計9月舉行的歐盟—中國高峰會，不要為北京「宣傳」。

英國首相強森和外務大臣拉布聲明，「中國漠視其有關香港的國際義務，這是嚴重的一步，令人深感憂慮」，英國將待檢視完整法案內容後，決定回應行動；拉布也表示會致力履行先前宣布放寬「英國國民（海外）護照」（BNO）香港持有人的簽證限制，以及「其他我們打算與國際夥伴一起採取的行動」。

歐洲理事會主席米歇爾說，「我們強烈反對這項決定（中國人大常委會通過香港國安法）」，「此法嚴重破壞香港高度自治，並且有損司法獨立和法治」；歐盟執委會主席馮德雷恩說，香港國安法的立法過程和內容，均有違香港「基本法」和中國的國際承諾，正與國際夥伴討論可能的回應措施，「我們已一再表明，中國執意推行此法，將會有非常負面的後果」。歐洲議會對中關係代表團主席包瑞翰（Reinhard Bütikofer）說，「香港自治已毀」，應該在國際法院狀告北京。

德國國會「聯邦議院」人權委員會主席延森（Gyde Jensen）說，應該為中國通過香港國安法，取消預定9月舉行的歐盟—中國峰會， 「事關北京和中共違反規定、違反國際法，需要有後果」，峰會會成為歐盟與德國一起為北京「宣傳」。

這場峰會因新型冠狀病毒疫情而延後至9月召開，代表立場親商的反對黨「自由民主黨」（FDP）的延森，批評德國政府仍一心想召開這場峰會，外交部長馬斯「正在犯下大錯」，因為到目前為止（在香港國安法一事）非常沉默，她呼籲總理梅克爾，應該發表聲明譴責該法。

國際特赦組織東亞區辦事處主任羅助華（Joshua Rosenzweig）指出，香港國安法的立法過程完全未讓港人參與，顯示「北京意圖昭然若揭，要藉此開使用恐懼統治香港」。

監察香港人權狀況的「香港監察」（Hong Kong Watch）共同創辦人、英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）向美國「全國廣播公司」新聞網（NBC News）說，北京通過香港國安法，「毀了香港自治」，「這是香港現代史上所面臨的最大危機」，「這一切十足地表示，我們所認識的香港宣告死亡」。

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