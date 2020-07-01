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港區國安法通過 白宮國安會：香港已成一國一制

白宮國安會表示，中國通過港區國安法違反中英聯合聲明，北京現在視香港為一國一制，美國也須如此，將繼續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人。圖為香港特首林鄭月娥30日透過視訊在聯合國人權理事會發言。（路透）

白宮國安會表示，中國通過港區國安法違反中英聯合聲明，北京現在視香港為一國一制，美國也須如此，將繼續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人。圖為香港特首林鄭月娥30日透過視訊在聯合國人權理事會發言。（路透）

2020-07-01 00:13:02

〔中央社〕對於中國通過港區國安法，白宮國安會表示，北京此舉違反中英聯合聲明，北京現在視香港為一國一制，美國也必須如此。美國將繼續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人。

中國全國人民代表大會常務委員會今天通過「香港特別行政區維護國家安全法」法案。法案在中國國家主席習近平簽署後，於當地時間晚間11時正式生效。

對於北京不顧國際輿論強行通過港區國安法，白宮國家安全會議（NSC）發言人尤約特（John Ullyot）在回覆中央社郵件時表示，北京通過港區國安法違法中英聯合聲明承諾。

尤約特指出，北京現在視香港為「一國一制」，美國也必須如此。美國將持續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人。他也呼籲北京應立即改弦易轍。

對於北京通過港區國安法，美國商務部昨日已先宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港，商務部也正進行取消差別待遇評估。

美國國務卿蓬佩奧也發出聲明表示，北京強推港區國安法讓美方無法再將香港與中國區分，未來將限制防衛及軍民雙重用途技術出口至香港。

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