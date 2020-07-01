中國暴雨不止！三峽大壩洩洪淹掉鳳凰古城、黃河水殺到錢塘江口

中國湖南鳳凰古城被水淹了。（圖擷取自網路）

2020-07-01 08:18:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國自今年6月以來，連續暴雨成災，已經有26省逾千萬民眾受災，暴雨不止災情擴大，加上長江、黃河上游同步洩洪，下游省市災情更形惡化，已知，除了宜昌整城淹水之外，鳳凰古城也遭到淹沒，黃河洪水更一路殺到錢塘江口，當地已拉起IV級警報。

中國中央氣象台今天發出第30天暴雨預警，預計，今天重慶貴州湖北等地局地有大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～50毫米，局地可超過60毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

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綜合媒體報導，整個長江流域雨勢不止，黃河流域進入汛期，黃河上游的小浪底水庫從6月29日開始洩洪，以每秒5,520立方米的速度排水，6月30日加大洩洪量，以騰出庫容，洪水滾滾一路南下，加上沿河下雨，昨晚（6/30）日下午錢塘江上游蘭溪市的水文站水位觸及28米的警戒水位，昨晚當局緊急宣佈錢塘江今年第1號洪水已形成，啟動IV級應急警報。

浙水水利廳並指出，浙江省境內有20座中大型水庫都已超汛限水位，到昨天下午大中型水庫蓄總量為272.68億立方米，較入梅以來增蓄38.03億立方米。

受到暴雨影響，長江上游各水壩及三峽大壩都進行洩洪，三峽大壩於6月29日上午開啟今年第一次洩洪，以每秒3.47萬立方米排水，受到洩洪影響，距離三峽壩40公里遠的宜昌市，早在6月27日就已全城多處淹沒，整個城幾乎都泡在水中。

而湖南省的鳳凰古城也變澤國，從民眾釋出的影片看來，市區多處積水、水深及腰，街道上淹沒許多熄火的車子，昔日美麗的古城街道被洪水淹沒，難以行走。而這場雨不止暫停，將持續到明天，官方預測，湘中以北有中到大雨，局地暴雨、大暴雨，湘東南多雲，其他地區小到中等陣雨或雷陣雨。

暴雨可能不會停，據預測可能要下至少10天，主要雨帶在四川盆地到黃淮、江淮、江漢以及江南北部地區，還要注意局地有雷暴大風等強對流天氣。

中國湖南鳳凰古城洪水滾滾。（圖擷取自網路）

中國湖南鳳凰古城被水淹了。（圖擷取自網路）

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