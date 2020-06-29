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上海危險了！中國暴雨災情擴大 25條河超警洪水

中國廣西桂林災情慘重。（法新社）

中國廣西桂林災情慘重。（法新社）

2020-06-29 08:05:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨不止，已經有26省市區陷入水災當中，逾千萬人受災，中國官方已經啟動國家Ⅳ級救災應急，但是，災情仍在擴大中，中國氣象報告用「潑水式」強降雨來形容最近的雨災，再發警告，大暴雨仍將持續，全國25條河流超警以上洪水，除了已經受災嚴重的重慶、湖北、河南、安徽四省市之外，再擴大到江蘇、江西、湖南等地，且含蓋上海等一級城市都要全面戒備，防範雨災。

中國宜昌市泡在水中。（圖擷取網路）

中國宜昌市泡在水中。（圖擷取網路）

綜合媒體報導，近兩日雨帶主要在四川東部、重慶、河南南部、安徽、江蘇南部、上海到浙江北部，全部都有災情，湖北宜昌更一天降雨量達到了272.6毫米，打破了當地有氣象記錄以來單日降水量極值，整個市區泡水，數千部車子泡在街道上，災損嚴重，四川彝海鎮、高陽街道等鄉鎮更有近萬人受災，農作物受災800公頃、房倒、橋毀、電力中斷等，至28日下午的統計，已有12人死、10人失聯。

中國宜昌市泡在水中。（圖擷取網路）

中國宜昌市泡在水中。（圖擷取網路）

昨天早上，太湖水位高漲發出洪水警報，週邊河網區有16個站點全部水位都超警戒，四川大渡河瀘定江段、重慶長江上游支流綦江、湖北清江支流忠建河以及安徽巢湖等25條河流發生超警以上洪水。

預告這3天內，貴州東北部、湖南北部、湖北東部、河南東南部、安徽大部、江蘇大部、上海等地有大到暴雨；強降雨集中在安徽東部、江蘇中南部等地，部分地區有大暴雨。今（29日）、明兩天隨著帶來強降雨的江淮氣旋主體逐漸東移入海，江淮一帶的降雨整體強度將有所減弱，強降雨的重心集中在貴州到江南北部地區。

且包括重慶、湖北、河南、安徽等局地發生山洪、地質災害氣象風險性高，並且淮河流域由於中下游雨量較大，要警惕並防範中下游地區發生中小河流洪水。

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