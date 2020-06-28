中國半壁江山泡水 官方再發大暴雨警告！太湖、淮河上游超警洪水

中國暴雨致貴州泡水。（美聯）

2020-06-28 09:40:30

〔即時新聞／綜合報導〕截至本月27日止，中國已有26省陷入水災困境，逾千萬人受災，不過，暴雨未止，昨天更有長江上游水庫洩洪，至宜昌等地大淹水，街道上到處是泡水的車子，十分淒慘，今天清晨，中國水利部再發暴雨警告，其中多條河流可能發生超警以上洪水。

中國水利部發出預告，今天到本月30日，黃淮、江淮、江南、西南等地部分地區仍將有大到暴雨，部分地區大暴雨。受其影響，長江、淮河、太湖、珠江等流域部分河流將出現明顯漲水過程，其中太湖、淮河上游等可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

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而到昨（27）日上午8時，西南、江南及東北等地部分地區降了中到大雨，局地大暴雨，最大點降雨量四川涼山州靈山寺211毫米、重慶永川仙龍張家182毫米，貴州畢節罩子山173毫米。四川、重慶、廣西、廣東、安徽、浙江等地13條河流發生超警以上洪水，其中四川古藺河及小金川、重慶驢子溪發生超保洪水。太湖周邊河網區仍有7站水位超警戒。

其中，昨天四川冕寧特大暴雨，致多條道路中斷、橋樑垮塌、民眾受困、車子泡水、農作物受災，災害已致3人死亡12人失聯，相關救援行動還在持續進行中。

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