「4樓以下做好準備」......長江流域連續31天發布暴雨預警

2020-07-02 00:50:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域6月以來遭逢暴雨侵襲，各地發生嚴重洪水沖毀人民家園，中國氣象台連續第31天發布暴雨預警，重慶市1份洪水預警通知在網路曝光也引起關注，通知上竟要求「4樓以下居民提前做好準備」居民提前做好準備，天災強大的力量重創中國的照片也相繼釋出。

中國中央氣象台連續第31天發布暴雨預警，官方預計今（2日）雲南省、貴州省、江西省、浙江省、廣西省、西藏等地將出現暴雨，重慶市、湖南省、湖北省則會出現大暴雨，局部地區有雷暴大風等強對流天氣，部分地區伴隨短時強降雨現象。

中國此次洪水重災區之一的重慶市，在推特上流傳當地一處社區6月25日接獲中共黨委繕打的「溫馨提示」，內容寫道：「今年洪水預估水位達到1981年的193.38米左右，請4樓以下居民提前做好準備。」

其實，重慶市在22日就因綦江出現1940年建站以來最高的205.85公尺洪峰水位，整個市區道路全都變成滾滾急流，大水至今尚未退去，從當地民眾發布到微博的最新影片可見，位在高處的商店街全數被淹，水流直接沿著山壁傾洩而下；也有影片顯示，當地的地下穿越道也直接被洪水淹沒；監視器也拍到，重慶綦江區「綦萬高速永城路段」，因暴雨沖刷再次出現塌方。

中國中央氣象台指出，本月1日至3日四川、重慶、貴州、雲南、與長江中游江漢地區、下游江南地區都會出現暴雨、大暴雨；4日至6日長江中游至江南與淮河地區，也會出現暴雨、大暴雨；7日至9日，中國西南、長江中游、黃淮、華北與東北地區，還須經歷1次強降雨。

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