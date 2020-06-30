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武漢肺炎》南韓新增43例確診 首都圈外光州、大田也爆病例

南韓除了首都圈外，光州、大田等地也有新增病例。圖為首爾街景。（法新社）

南韓除了首都圈外，光州、大田等地也有新增病例。圖為首爾街景。（法新社）

2020-06-30 13:32:05

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響各國，南韓首都圈再爆教會大型集體感染案例，另還有光州市寺廟感染案例，相關影響持續；根據南韓防疫單位最新統計，29日單日新增43例確診病例，無新增死亡病例，43例中仍多半集中在首都圈。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部統計，29日南韓單日新增43例確診病例，南韓境內確診病例數累計達到1萬2800例。南韓首都圈自今年年初起就不斷爆出大小型群聚感染事件，近期旺成教會案再度將首都圈疫情緊張狀況推升，而光州市、大田市和全羅南道等地持續出現多例新增病例。

29日單日新增43例中，23例為社區感染，過半集中首都圈，分別為首爾6例、京畿道7例、大田5例、光州3例、江原道1例、忠清北道1例；截至29日中午12時，光州市一寺廟感染案增至12例，大田市一幼兒園長及其2子也檢測陽性，當地1203家幼兒園因此停課，改為線上教學。

除本土病例，南韓外輸入病例數量也不容輕忽，連日保持兩位數增勢；29日新增境外輸入性病例共20例，其中13例在入境檢疫中確診，7例則是居家隔離期間確診。

截至最新統計，南韓境內確診病例達1萬2800例，死亡病例共282例，平均病死率為2.2%。

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