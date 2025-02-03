全球最大援助機恐走入歷史！ 馬斯克：川普同意廢除USAID

馬斯克稱，美國國際開發署（USAID）即將遭到廢除，川普總統（左）同意這個構想。（路透資料照）

2025/02/03 16:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的億萬富豪顧問、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今（3）日表示，美國國際開發署（USAID）即將遭到廢除。據《美聯社》報導，馬斯克稱已與川普討論此事，並獲得同意關閉這個全球最大的援助機構。

馬斯克在社群平台X的直播節目中表示：「我已與總統詳談USAID的問題，他同意應該關閉這個機構。」馬斯克更直言：「這不是單純蘋果裡有蟲，而是整顆蘋果都已腐爛，必須完全捨棄，已經無法挽救。」

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就在上週末，2名USAID高階安全主管因拒絕向馬斯克的政府效率部（DOGE）提供機密資料而遭停職。1名現任和1名前任美國官員向《美聯社》透露，儘管DOGE成員缺乏足夠的安全許可，該團隊最終仍於1日取得包含情報報告在內的機密資訊。這2名要求匿名的官員指出，安全主管佛西斯（John Voorhees）和副主管麥吉爾（Brian McGill）原本認為依法必須拒絕存取要求。

值得注意的是，DOGE前一天才在財政部進行類似行動，取得社會安全局和聯邦醫療保險等敏感支付系統資訊，導致1名財政部高官請辭。DOGE是馬斯克與川普政府共同成立的機構，目標在於精簡政府人力、刪減計畫並鬆綁聯邦法規。

USAID官方網站已於1日突然下線，至今未獲解釋。在川普政府對聯邦機構的大規模整頓行動中，這個援助機構成為主要目標之一。川普2日晚間直指：「那裡全是激進分子，我們要把他們清理掉。」

目前，川普政府和國務卿魯比歐已凍結外援預算，導致USAID在全球百餘國的人道援助、發展與安全計畫停擺，數千名援助人員遭裁員，華府總部人員也面臨休假或離職命運。作為全球最大援助國，美國透過USAID每年執行數十億美元的國際援助計畫。

民主黨麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）對此提出警告，指控川普放任馬斯克取得民眾個資並關閉政府資助，但未提出具體因應方案。

巴基斯坦一名因洪水流離失所的7歲男孩，站在印有USAID（美國國際開發署） 標誌的帳篷外，手持玩具吉普車。（路透資料照）

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