2/2 大樂透1.5億獎落台中！今彩539開出1注獎落高雄

今晚（2日）開獎的第114000030期今彩539頭獎開出1注；第114000016期大樂透也開出1注。（台彩提供；本報合成）

2025/02/02 22:13

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2日）開獎的第114000016期大樂透頭獎開出1注，由台中市神岡區新庄里和睦路一段507之1號1樓「家家福投注站」，第114000030期今彩539頭獎開出1注，由高雄市鼓山區九如四路1420之1號1樓「佳盈彩券行」開出。大樂透春節加碼「大紅包」開出31組，剩餘247組；「小紅包」開出29組，剩餘427組。

第114000016期大樂透中獎號碼「10、16、25、28、33、37，特別號：13」。頭獎開出1注，可得1596萬6517元；貳獎開出1注，可得408萬6517元；參獎共111注中獎，每注可得3萬9647元；肆獎共256注中獎，每注可得1萬1051元；伍獎共4726注中獎，每注可得2000元；陸獎共6207注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬9996注中獎，每注可得400元；普獎共8萬1484注中獎，每注可得400元。

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第114000016期49樂合彩中獎號碼為「10、16、25、28、33、37」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共120注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3062注中獎，每注可得1250元。

第114000030期今彩539中獎號碼為「09、16、29、32、39」。頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共190注中獎，每注可得2萬元；參獎共6645注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬5221注中獎，每注可得50元。

第114000030期39樂合彩中獎號碼為「09、16、29、32、39」。四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7138注中獎，每注可得1125元。

第114000030期3星彩中獎號碼為「130」。壹獎共81注中獎，每注可得5000元。

第114000030期4星彩中獎號碼為「1235」。壹獎共56注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」中獎號碼「01、06、13、17、21、25、28、35、48」，春節小紅包「40」。

大樂透「春節大紅包」開出31組，總中獎注數為41注，其中22組為單注中獎，各得100萬元；8組為2注均分；1組3注均分。「春節小紅包」開出29組，總中獎注數為36注，其中23組為單注中獎，各得10萬元；5組為2注均分；1組為3注均分。截至本期為止，累積開出大紅包組數為233組，剩餘247組；累積開出小紅包組數為373組，剩餘427組，下期（3日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果看這裡

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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