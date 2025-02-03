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    自由日日Shoot》新制無配套 醫師拒鑑定 近700醫糾案 偵查大停擺

    醫師拒鑑定VS.司法院新配套

    醫師拒鑑定VS.司法院新配套

    2025/02/03 05:30

    〔記者陳彩玲／台北報導〕刑事訴訟法鑑定新制去年五月上路後，醫師必須具名鑑定，且出庭說明，多數醫師擔心身分曝光，引來困擾，不願擔任鑑定人，導致衛福部醫事審議委員會不敢協助鑑定，根據統計，至去年底為止，全台共有六八四起醫療糾紛案件，其中有三一二件送醫審會被退件，其餘醫糾案件不是先擱置，就是一再送調解，偵查陷入停滯困境。

    有三一二件送醫審會被退件

    二○二一年八月，司法院提案修正刑事訴訟法部分條文，經立法院三讀通過，於去年五月十五日上路實施。其中司法院針對第二○六條，主張為保障當事人詰問權，促進真實發現，避免誤判，鑑定人須到庭由當事人及辯護人交互詰問，檢驗鑑定人資格、專業與中立性，以及鑑定實施經過和結果。

    另司法院就刑訴法第二○八條也提出，鑑定人應於書面報告具名，以示負責，並以利作為判斷是否具備鑑定適格的依據。不過，有許多醫師不願具名及出庭說明，去年八月起，醫審會陸續將舊案及新收的醫糾案件全數退回，新制上路僅七個月，被退回件數共三一二起，讓一線檢察官相當頭痛。

    曾偵辦醫糾案件的台北地檢署檢察官蕭永昌指出，醫療糾紛是專業領域，此類型案件案由通常為「過失傷害、過失致死」，是否構成犯罪的前提要有「過失」，也就是醫療行為不符合醫療常規，但行為符不符合只有醫界人士最清楚，檢察官無法獨斷判定，因此需要有公正第三方、專業鑑定機關出具鑑定報告。

    蕭永昌表示，過去偵辦醫糾案件只要傳訊當事人將爭點釐清，再把病歷資料、護理紀錄等相關卷證，函請醫審會請委員們就客觀事實提出回應，如今鑑定停擺，醫糾案件面臨停滯困境，只能先擱置或送調解，但陸續有當事人不滿認為，雙方並無和解意願，檢方一再將案子送入調解，造成當事人困擾，更被誤會是拖延調查。

    高檢署和衛福部 四月研議

    去年八月起，高檢署陸續接獲各地檢署通報，發現事態嚴重，醫糾案處於停滯狀態，立即向一線檢察官蒐集意見，並於同年十月、今年一月，兩度會同衛福部等單位開會研擬對策，但多數醫師背負人情壓力，擔心身分曝光，導致醫審會至今不敢協助，鑑定難題仍未解，預計四月再次開會研擬對策。

    司法院提案修正鑑定新制，但未擬定配套措施，導致醫療糾紛案件停擺。（資料照）

    司法院提案修正鑑定新制，但未擬定配套措施，導致醫療糾紛案件停擺。（資料照）

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