為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    16縣市低溫特報！ 7地「非常寒冷」有持續10度以下機率

    氣象署稍早針對16縣市發布低溫特報，民眾務必注意保暖。（擷取自中央氣象署）

    氣象署稍早針對16縣市發布低溫特報，民眾務必注意保暖。（擷取自中央氣象署）

    2025/02/03 17:16

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（3）日下午4時28分針對16縣市發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫顯著下降，部分地區恐出現持續10度左右或以下的低溫。

    中央氣象署指出，因今日強烈冷氣團南下，明（4）日、5日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今日至明晚苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

    低溫區域「橙色燈號」（非常寒冷）為新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

    低溫區域「黃色燈號」（寒冷）包括，基隆市、台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、連江縣，有10度以下氣溫發生的機率。

    氣象署提醒，低溫來襲應注意保暖，特別是長者、幼童及心血管疾病患者，避免長時間處於寒冷環境；使用瓦斯熱水器及電暖器時，務必確保室內通風與用電安全；農漁業者也應提前防範寒害，降低農作物及水產損失。此外，冬季為流感高峰期，民眾應加強個人衛生，減少疾病傳播風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播