16縣市低溫特報！ 7地「非常寒冷」有持續10度以下機率

氣象署稍早針對16縣市發布低溫特報，民眾務必注意保暖。（擷取自中央氣象署）

2025/02/03 17:16

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今（3）日下午4時28分針對16縣市發布低溫特報，受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫顯著下降，部分地區恐出現持續10度左右或以下的低溫。

中央氣象署指出，因今日強烈冷氣團南下，明（4）日、5日強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今日至明晚苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。

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低溫區域「橙色燈號」（非常寒冷）為新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

低溫區域「黃色燈號」（寒冷）包括，基隆市、台北市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、連江縣，有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署提醒，低溫來襲應注意保暖，特別是長者、幼童及心血管疾病患者，避免長時間處於寒冷環境；使用瓦斯熱水器及電暖器時，務必確保室內通風與用電安全；農漁業者也應提前防範寒害，降低農作物及水產損失。此外，冬季為流感高峰期，民眾應加強個人衛生，減少疾病傳播風險。

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