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    誰在東螺天后宮放珠砂骨？ 廖大乙：這2種人最有可能

    廖大乙到東螺天后宮了解天公爐被放硃砂骨。（記者顏宏駿翻攝）

    廖大乙到東螺天后宮了解天公爐被放硃砂骨。（記者顏宏駿翻攝）

    2025/02/03 17:19

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮東螺天后宮（東螺媽）大年初四（1日）傍晚天公爐發爐，現場有隻黑狗不停狂吠，廟方執事清理香腳，驚見裡面被埋一根被塗抹硃砂的骨頭。此事引發民俗專家廖大乙的好奇，今天特地到該廟了解，他認為，此事對神明大不敬，最有可能的是「宗教狂熱分子」所為，其次是「有心人炒作」。

    廖大乙下午抵達東螺天后宮，廟方出面接待，有信徒對廖大乙表達「影響神力」的憂心，請教他如何化解，也有信徒對埋骨者氣憤，認為用這種下三濫的招數，必招天譴。

    該廟執行長林建成指出，初四傍晚他正在宮裡處理事務時，突然有一隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，朝著天公爐狂吠不止，讓他與信眾們一頭霧水，他還親眼看到天公爐突然發爐，起初以為是香灰太多導致發爐，遂把香灰撥開，沒想到竟撥出一根骨骸。這種做法是刻意要破壞神威，嚴重影響廟譽，信徒們都不齒這種行為。

    廖大乙表示，現在監視器和手機很普遍，整個過程沒有被錄下，很可惜，如果廟方能向當時在場信眾徵求畫面公開，可招公信，發爐和黑狗是「關鍵時刻和證物」。

    他說，台灣宗教信仰多元，在廟的天公爐埋骨或下降頭的情事時有所聞，「這是對廟方最大的挑釁」，通常被揪出者都是「宗教狂熱分子」所為，他不排除東螺天后宮今也遭遇此窘況，「全台各地，就是有一些宗教狂熱分子」。

    他又說，一間廟的信徒成員組成複雜，想讓廟更興旺的心願，有志一同，但每個人方法有別，現在網路發達，他也不排除，有信徒想藉此事炒作，成就知名度，但這是險招。

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