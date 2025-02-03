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    北台灣今氣溫「溜滑梯」 晚間最低僅剩10度

    今日北台灣氣溫一路下降，清晨仍有16度，到了晚上會降到10至12度，其他地區也會逐漸轉冷。（資料照）

    今日北台灣氣溫一路下降，清晨仍有16度，到了晚上會降到10至12度，其他地區也會逐漸轉冷。（資料照）

    2025/02/03 06:43

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（3日）因強烈大陸冷氣團南下加上華南雲雨區東移，各地氣溫下降，北部及宜蘭整天濕冷。氣象署於今凌晨3點40分針對基隆市、台北市山區及新北市北海岸發布大雨特報。

    今日各地降雨範圍廣且機率高，基隆北海岸及大台北山區下雨時間長，有可能出現局部大雨，花東地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖雲量偏多，有機會出現零星降雨。

    今日北台灣氣溫一路下降，清晨仍有16度，到了晚上會降到10至12度，其他地區也會逐漸轉冷，白天高溫約17到22度，晚上氣溫會降到13至15度，晚歸民眾請多添加衣物注意保暖。澎湖14到16度，金門10到14度，馬祖9到11度。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，馬祖短時間可能達橘色提醒等級。

    週二（4日）、週三（5日）受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部及宜蘭8至17度，中部11至20度，南部12至21度，花東12至18度。週二起環境轉乾，僅花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；週三迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    週四（6日）強烈大陸冷氣團逐漸減弱，但北部、宜花地區天氣仍冷，其他地區早晚亦冷，北部及東北部9至17度，中部12至20度，南部14至23度，花東14至19度。桃園以北、東半部地區及新竹以南山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

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    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    13 ~ 16 14 ~ 16 17 ~ 22 15 ~ 18

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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