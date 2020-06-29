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上任不到半年！ 孟加拉國防部長確診武漢肺炎病逝

孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）29日也驚傳染疫病逝，享年57歲。（圖擷取自推特）

孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）29日也驚傳染疫病逝，享年57歲。（圖擷取自推特）

2020-06-29 22:10:59

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在不少國家仍相當嚴重，不少知名人物都因此病逝，全球確診病例也在昨天（28日）突破1000萬！而孟加拉國防部長喬杜里（Abdullah Al Mohsin Chowdhury）29日也驚傳染疫病逝，享年57歲。孟加拉總統哈米德（Abdul Hamid ）也對喬杜里病逝的消息表示哀悼與震驚。

綜合外媒報導，孟加拉國內肺炎疫情仍相當嚴峻，確診數字高居亞洲第三。截至今晚9點30分，孟加拉有13萬7787確診，僅次於印度的54萬8318例以及巴基斯坦的20萬6510例，而孟加拉目前已有1738例死亡。

而今年1月才剛上任的孟加拉國防部長喬杜里，今天驚傳已經因為染疫病逝。據悉，喬杜里確診後，在5月29日就進到位於首都達卡的軍醫院（Combined Military Hospital，CMH），但在本月6日病情惡化，轉往加護病房治療，並於18日接受呼吸支持治療，最後仍宣告不治，當地時間今天（29日）上午9點30分（台灣時間29日上午11點30分）病逝。

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