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法國地方選舉投票率新低 執政黨挫敗掀「綠色浪潮」

法國28日舉行地方選舉第二輪投票。（法新社）

法國28日舉行地方選舉第二輪投票。（法新社）

2020-06-29 11:26:23

〔即時新聞／綜合報導〕法國28日舉行地方選舉第二輪投票，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響下，投票率創下新低，「綠黨」拿下多個主要城市，總統馬克宏領導的執政黨「共和前進」則表現欠佳，總理菲力普贏得勒哈佛市選舉，重回市長一職，馬克宏政府則傳出將進行內閣重組。

綜合外媒報導，法國原訂於3月22日進行地方選舉第二輪投票，受到疫情影響延後至當地時間6月28日舉行。在法國近5000個鄉鎮城市舉行的地方選舉，投票率僅40.5%，再創下新低。2014年的地方選舉參與率為52.4%，今年地方選舉的首輪投票率則為45%。

推行環保運動的「歐洲生態－綠黨」（Europe Ecology，The Greens party ；EELV）贏得里昂（Lyon）、波爾多（Bordeaux）、史特拉斯堡（Strasbourg）和里爾（Lille）等城市。環保主義者、綠黨黨員賈多（Yannick Jadot）表示，綠黨的勝利顯示，民眾將對於環保主義的渴望化為行動。

政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）對執政黨「共和前進」（LREM）在本次選舉的表現表示失望，並強調在地方紮根需要時間。共和前進是總統馬克宏（Emmanuel Macron）2017年大選時組織的政黨，首次參加全國性的地方選舉。馬克宏也對低投票率表示擔憂，並承認這次選舉掀起「綠色浪潮」（Green Wave）。

首都巴黎市長由現任市長「社會黨」的伊達戈（Anne Hidalgo）拿下近50%得票率，獲得連任。而現任總理菲利普（Édouard Philippe）則在勒哈佛市（Le Havre）以59%的得票率回任市長，菲力普勝選後也傳出馬克宏政府將進行內閣改組。

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