法國最古老核電廠走入歷史 第2反應爐6/30關閉

法國歷史最悠久的費瑟奈姆核電廠（見圖）在運行40多年後，將於本月底除役。（歐新社）

2020-06-28 19:24:29

〔即時新聞／綜合報導〕法國歷史最悠久的核電廠在運行40多年後，將於本月底除役，這讓長期以來一直對其汙染風險發出警告的環保人士感到高興，但卻引發當地民眾擔憂經濟恐受影響。

《法新社》報導，法國的費瑟奈姆核電廠（Fessenheim plant）1977年投入使用，運行時間已比預期40年多了3年，在2011年日本福島核災後，成為反核人士的攻擊目標，時任法國總統歐蘭德（Francois Hollande）曾承諾在核災幾個月後關閉這座位於法國東部萊因河邊，靠近與德國、瑞士交界處的核電廠，但直到2018年，他的繼任者馬克宏（Emmanuel Macron）才給出最終批准。

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由法國電力公司（EDF）營運的費瑟奈姆核電廠有2個反應爐，第一座已在今年2月關閉，剩下一座將在6月30日一早「下線」，但要等上幾個月反應爐才能冷卻到可清除廢燃料棒的程度。整個關閉過程應會在2023年前完成，預計核電廠最早不會在2040年之前完全拆除。

費瑟奈姆工會代表拉斯洛（Anne Laszlo）表示，「最重要的是，希望我們是這場反核獵巫行徑的最後受害者。」她說，今年夏天大約有150個家庭將離開這個由2500人組成的小型社區。到2023年，現場僅需要294人進行燃油去除工作，之後大約需要60人進行最終拆卸。截至2017年底，在核電廠工作的人超過1000人。

儘管當地不少人對於將擺脫核電廠感到高興，但一些靠核電廠員工賺錢的商家前途卻不明，當地一家餐廳老闆史威因（Laurent Schwein）說，「作為餐館老闆，我們正在進入一個未知的世界。我們不知道拆除需要多長時間。」

法國核電廠的壽命沒有法律限制，但法國電力公司擬定所有壓水式的第2代反應爐最高使用期限為40年。法國原子能安全委員會（ASN）表示，只有進行重大的安全改善，反應爐才能運行40年以上。

除去費瑟奈姆，法國還有18個核電廠共56個壓水式反應爐，發電量占其總電量的70％。雖然反應爐數量比擁有98個反應爐的美國少，但法國是迄今世界上最大的核能消費國。

法國政府今年1月表示，到2035年將關閉12個接近或超過40年限制的反應爐，屆時核電應僅佔該國能源結構的50％，轉向可再生能源。

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