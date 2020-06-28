軍武新知》美軍研發第六代艦載機 預計2030年問世

波音提出的第6代戰機概念圖，扁平沒垂尾翼成了各廠在設計未來戰機的共識。（圖片取自波音公司官網）

2020-06-28 20:54:10

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍陸續讓最新式的F-35C艦載機在航空母艦上服役，它們將是未來至少30多年美國海軍航空兵主力。但是隨著科技與戰爭形態的快速變化，美國海軍可能很快地就需要新的第六代戰機來接替F-35C。據《國家利益》網站27日報導，美國海軍目前正在研製第六代艦載戰機，並計劃最早2030年投入使用。

報導中指出，美國海軍這個名為「下世代空優戰機」（Next Generation Air Dominance, NGAD）的研發項目已經完成了純粹的概念階段，美國海軍正在對下一代艦載戰鬥機的機身、火控系統、人工智慧傳感器、新武器、新引擎等技術進行全面分析，以期在2030年發展出歸類為第六代的艦載機。

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美國海軍這種名為F/A-XX的第六代戰機將與第五代的F-35C戰機一起飛行，最終取代F/A-18戰鬥攻擊機。F/A-18是美軍第一種同時擁有戰鬥機與攻擊機兩種身分的機型。

今年2月美國海軍研究學會（USNI）的一份報告顯示，美國海軍計劃在2021會計年度削減F/A-18的採購量，騰出40億美元用於第六代艦載機的研制。

另有一種看法認為，美軍第六代艦載戰機上還有其他突破性的科技變革，比如雷射武器，戰機會用雷射來攻擊，或是抵禦來襲的飛彈，引擎所用的燃料可能也會不同，從現行的航空汽油改成天然氣或是液態氫，以符合環保標準，不過這些都屬於猜測，具體成果還要等到原型機問世後才能確認。

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