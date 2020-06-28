港版國安法預料30日通過 國際特赦組織：香港恐淪為警察城市

國際特赦組織警告，港版國安法恐讓香港淪為「警察城市」。（路透資料照）

2020-06-28 15:43:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人大常委會28日日再度召開3天會議，審議「港版國安法」，外界推測，會議將於30日表決通過這部法律。國際特赦組織28日發表聲明，關切港版國安法恐讓香港淪為「警察城市」，認為除非有保障人權的措施作為基礎，否則會讓所有香港人面臨被任意逮捕或遭受不公平審訊的危機！

國際特赦組織東亞區研究主任羅助華（Joshua Rosenzweig）在聲明中指出，港版國安法細節存在漏洞，實質可讓中國當局行使裁判權接管香港任何國安案件。行政長官可委任指定法官審理相關案件，同時可能妨礙司法機構的獨立性。

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聲明中也關注因涉及國家安全而被扣留的人士，是否與其他刑事犯罪嫌犯受到不同對待，包括關押在特別拘留設施或被無限期拘留，甚至送到中國大陸。

文中指出，若中國駐港國安部門以秘密方式在港行事，又可在港獲豁免毋須遵守香港現行保障人權的法律，將進一步削弱目前刑事程序中對人權的保障。

此外，港版國安法中提及所謂的分裂、恐怖主義及與外國或海外勢力勾結危害國家安全的罪行，範圍廣泛並含糊不清，而國際特赦組織過去的紀錄顯示，中國有計劃地濫用該法律，判罰捍衛人權的律師、學者和新聞工作者等。

國際特赦組織認為，雖然香港政府指出國安法只影響一小撮人，但若無法律保障及執行法律的規定，相關法律實際可針對所有人。

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