「港版國安法」審議中國人大常委一致支持 料後天表決

葉國謙（左）表示，今早人大常委會會議審議港版國安法，獲一致支持；同樣列席會議的譚耀宗（右）則說不便透露。（美聯社）

2020-06-28 14:49:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今（28日）起一連3天開會，列席會議的香港人大代表葉國謙表示，今天上午的議程包含審議「港版國安法」，獲得出席及負責審議的人大常委們一致支持。香港媒體因此推測，港版國安法可能會在30日會議閉幕時進行表決，葉國謙也說，他相信有關草案已列入本次表決議程。

綜合港媒報導，葉國謙表示，人大常委們在分組討論時都明確支持港版國安法的具體條文。他也透露，人大常委會法制工作委員會（法工委）主任沈春耀在會議上說明，近來聽取各方意見後，對港版國安法草案進行2方面的修改，但具體內容目前不便透露。

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同樣列席會議的香港人大代表吳秋北表示，會議內容須保密，暫不便透露草案內容，又稱他不清楚草案內容是否有修改。參與會議的中國人大常委、香港人大代表譚耀宗也說，會議期間不便透露，要等閉幕後再說。

不過吳秋北今早也在臉書上傳會議議程照片，並遮蓋部分內容，圖片可見其中一項議程包含「港特」、「法」等字眼，可推測被遮蓋的部分應為「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（即港版國安法）。吳秋北也附上一張《香港基本法》照片，稱之為「審議輔助資料」。

吳秋北的臉書貼文下方有許多香港建制派、親中派網友留言，呼籲港版國安法應再「加辣」，包含加重刑罰、設追溯期等，吳秋北則回應「大家寶貴意見已反映！謝謝大家高見」。

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