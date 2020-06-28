為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「港版國安法」審議中國人大常委一致支持 料後天表決

葉國謙（左）表示，今早人大常委會會議審議港版國安法，獲一致支持；同樣列席會議的譚耀宗（右）則說不便透露。（美聯社）

葉國謙（左）表示，今早人大常委會會議審議港版國安法，獲一致支持；同樣列席會議的譚耀宗（右）則說不便透露。（美聯社）

2020-06-28 14:49:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今（28日）起一連3天開會，列席會議的香港人大代表葉國謙表示，今天上午的議程包含審議「港版國安法」，獲得出席及負責審議的人大常委們一致支持。香港媒體因此推測，港版國安法可能會在30日會議閉幕時進行表決，葉國謙也說，他相信有關草案已列入本次表決議程。

綜合港媒報導，葉國謙表示，人大常委們在分組討論時都明確支持港版國安法的具體條文。他也透露，人大常委會法制工作委員會（法工委）主任沈春耀在會議上說明，近來聽取各方意見後，對港版國安法草案進行2方面的修改，但具體內容目前不便透露。

同樣列席會議的香港人大代表吳秋北表示，會議內容須保密，暫不便透露草案內容，又稱他不清楚草案內容是否有修改。參與會議的中國人大常委、香港人大代表譚耀宗也說，會議期間不便透露，要等閉幕後再說。

不過吳秋北今早也在臉書上傳會議議程照片，並遮蓋部分內容，圖片可見其中一項議程包含「港特」、「法」等字眼，可推測被遮蓋的部分應為「中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法」（即港版國安法）。吳秋北也附上一張《香港基本法》照片，稱之為「審議輔助資料」。

吳秋北的臉書貼文下方有許多香港建制派、親中派網友留言，呼籲港版國安法應再「加辣」，包含加重刑罰、設追溯期等，吳秋北則回應「大家寶貴意見已反映！謝謝大家高見」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
日媒：港版國安法若通過 日本政府擬表達遺憾
2020-06-28 11:33

日媒：港版國安法若通過 日本政府擬表達遺憾
聯合國50專家呼籲中國 保障人權撤回港版國安法
2020-06-27 16:55

聯合國50專家呼籲中國 保障人權撤回港版國安法
走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵

走過疫情時代 購屋觀改變宜居是關鍵
香港代表透露 中國人大常委會3日內將表決港版國安法
2020-06-27 13:30

香港代表透露 中國人大常委會3日內將表決港版國安法
估港版國安法月底通過 前律政司長稱：若不立法「香港變台灣」
2020-06-27 00:39

估港版國安法月底通過 前律政司長稱：若不立法「香港變台灣」
全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？

全家出遊看這邊！有玩有吃還有得拿？
國際今日熱門
2020-06-27 22:38

不顧政府阻攔！ 印尼村民拯救海上漂流羅興亞難民

2020-06-27 22:28

翻牆怒罵中國人「支那賤畜」 中國學生遭肉搜後道歉

2020-06-27 22:38

看女子直播狂打手槍受傷！ 男子告串流平台索賠7.5億

2020-06-27 23:31

拒再接收羅興亞難民 大馬首相：外界對我們有不公平期待

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播