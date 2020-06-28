北京用完即丟 香港建制派邊緣化

從香港特首林鄭月娥（中）到各級官員，都對北京片面推動的「港版國安法」一無所知，被解讀為不再獲北京信任。（歐新社檔案照）

2020-06-28 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國迅雷不及掩耳地推動「港版國安法」，在香港及全世界投下震撼彈。紐約時報廿七日分析，香港最高階的親中派政治人物、商業大亨都對北京此舉毫無所悉，包括何時動念、法案細節、執法方式等，代表歷經去年「反送中」運動後，北京對香港建制派已失去信心，可能會在出手擴大對港權力後，邊緣化曾經賴以維繫香港穩定的政商界建制派。

紐時指出，北京對港政策一向仰賴三大族群從中穿針引線，包括英治時代培養、主權移交後忠於北京的官員，以及立法會議員和商業大亨。然而，這些人如今對「港版國安法」一問三不知，不僅特首林鄭月娥和律政司長鄭若驊坦承，對法案的了解與媒體所掌握的差不多，港府行政會議成員陳智思甚至沒料到北京將出手。

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香港需「二度主權移交」

香港建制派慘遭冷落，意味當北京準備回擊對中央政府權力的挑戰時，不會顧念保持香港穩定的政治平衡，更代表中國國家主席習近平為了擴張個人權力，不惜推翻數十年來建立的政治規則，且雷厲風行地完成。香港浸會大學政治學教授高敬文（Jean-Pierre Cabestan）指出，中國官員認為香港需要「二度主權移交」，因為北京已喪失對香港菁英階層的信任。

分析認為，建制派一直擔任北京的「眼睛和耳朵」，負責宣傳愛國、訂立不受歡迎的法案，例如「國歌法」，但建制派漸漸無法在實現北京控制香港，以及滿足港人自治期望之間保持平衡。陳智思以「基本法」第廿三條國安相關條例立法為例，指香港廿三年來一事無成，所以北京乾脆收回權力自行動手，「不能說我們沒被給過機會」。

接下來建制派將變得進退維谷，得在根本不了解「港版國安法」的情況下，捍衛這項法律。泛民派立法會議員陳淑莊直言，港府連法條都沒看過，卻自動擔任起宣傳機器，不僅沒保護港人「知的權利」，甚至還在「自欺」，「要我們如何相信政府？」

軍方和國安官員掌港話語權

另外，習近平年初以來也撤換多位長期參與涉港事務的官員，包括正因違紀違法接受調查的前公安部副部長孫力軍，以及挨批未體察香港實際民情的前香港中聯辦主任王志民等。中國國務院港澳辦公室旗下智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳坦言，如今中國軍方和國安官員才真正在涉港事務上具有話語權。

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