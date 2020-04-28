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    武漢肺炎》日本第2波疫情 病毒可能從歐洲移入

    日本國立感染症研究所指出，3月以後日本第2波的武漢肺炎（COVID-19）疫情，極可能從歐洲等國外移入的變種病毒株。圖為28日羽田機場內全日空地勤配戴口罩、面罩防疫。（歐新社）

    日本國立感染症研究所指出，3月以後日本第2波的武漢肺炎（COVID-19）疫情，極可能從歐洲等國外移入的變種病毒株。圖為28日羽田機場內全日空地勤配戴口罩、面罩防疫。（歐新社）

    2020-04-28 21:10:01

    〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本國立感染症研究所今天發表研究結果指出，3月以後日本第2波的武漢肺炎（COVID-19）疫情，極可能從歐洲等國外移入的變種病毒株。經過分析，第2波疫情的病毒和第1波從中國移入的病毒，基因序列並不一致。日本有效控制了1到2月來自中國的首波疫情，但第2波因為出手太遲，導致病毒隨歐美旅客和返國者移入擴散到全國。

    日本朝日新聞報導，國立感染症研究所從世界各國登錄的武漢肺炎患者資料庫中，取得約4500人的病毒情報進行基因特徵分析，並與日本國內取得約560名陽性患者的檢體進行比對。

    結果發現，日本國內初期發生的多個群聚感染以及郵輪鑽石公主號患者檢出的病毒，與1月上旬在中國武漢檢出的病毒關係密切，但3月以後，日本國內已驗不出這種類型的病毒，似乎顯示日本在首波流行時，嚴密封鎖來自中國的密切接觸者，有效遏止來自中國的武漢病毒。

    但3月以後發生的第2波疫情，病毒株的基因序列與造成歐洲大流行的病毒株較為接近，歐洲的病毒株為武漢株的變異，很可能是隨著來自歐洲等海外旅客或是返國者移入，由於日本在3月中旬才開始對歐美採取出入境管制，但病毒早已流入日本，且在數週內已於全國各地散播。報導指出，這項研究分析，將有助於未來第3或第4波疫情到來時，制定有效的防疫措施。

    相關新聞請見︰

    武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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    日本國立感染症研究所針對1月到4月中旬全球和日本，共5千多名武漢肺炎感染者的採樣資料進行基因比對，發現日本第2波疫情，病毒可能自歐洲等外國移入。 （取自國立感染症研究所官網）

    日本國立感染症研究所針對1月到4月中旬全球和日本，共5千多名武漢肺炎感染者的採樣資料進行基因比對，發現日本第2波疫情，病毒可能自歐洲等外國移入。 （取自國立感染症研究所官網）

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