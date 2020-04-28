為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》美諾貝爾醫學獎得主組抗疫「智囊團」 報告提交白宮

    2017年諾貝爾醫學獎得主羅斯巴希（Michael Rosbash）等美國科學家，組成「民間隊」，審核大量醫學研究，並對白宮提出建議。（法新社檔案照）

    2017年諾貝爾醫學獎得主羅斯巴希（Michael Rosbash）等美國科學家，組成「民間隊」，審核大量醫學研究，並對白宮提出建議。（法新社檔案照）

    2020-04-28 20:14:08

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在各國極盡全力對抗武漢肺炎之際，2017年諾貝爾醫學獎得主羅斯巴希（Michael Rosbash）等多位美國重量級科學家及商界有力人士，也組成民間「智囊團」，共同蒐集及審核世界各地針對武漢肺炎的醫學研究，編撰成17頁的機密報告，提出有潛力的療法和防疫建議等內容，已循人脈管道交給白宮。

    美國《華爾街日報》27日指出，率領團隊的是33歲、曾為內科醫師的風險投資家凱希爾（Tom Cahill），成員中除了獲諾獎加持的羅斯巴希外，還有流行病學家、免疫學家、神經生物學家、生物壽命學家、腫瘤學家、腸胃病學家、核科學家各一名，以及數名生化學家。羅斯巴希還自謙道，在眾多同僚中，「我是最沒資格的」。

    該團隊自稱「阻止2019冠狀病毒疾病的科學家」，並形容工作是「封城時代的曼哈頓計畫」。據悉，上次的曼哈頓計畫為第二次世界大戰時，美軍延攬除了納粹德國外的西方各國最頂尖科學家，共同研發原子彈。

    團隊致力審核針對武漢肺炎病毒的數百篇研究報告，每人一天約需閱讀20篇，先各自剔除內容可疑者，再透過視訊會議、訊息或電話進行辯論，最終揀選出安全且有效的療法。據稱，團隊已整理一份涵蓋多種非傳統療法的報告，其中最引人關注的觀點是，團隊建議在患者身上使用之前用來對抗伊波拉病毒（Ebola）的強力藥物，且劑量比過去所使用的更重。

    此外，報告中也指出，對於美國總統川普日前推薦使用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）進行合併治療，團隊認為成功機會不大。至於美國提出的「抗體檢測」，團隊也表明不能苟同，甚至斷言這是「最糟糕的主意」，認為這將誘使民眾故意染病，以求在康復後獲得一張健康證書。

    這些頂尖科學家腦力激盪的結果，最終由凱希爾透過從事風險投資時締結的龐大人脈「上達天聽」。例如，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克（Boston Celtics）共同老闆兼私募基金公司「貝恩資本」（Bain Capital）共同主席佩格琉卡（Steve Pagliuca），就曾在協助團隊編輯機密報告的草稿後，委由高盛集團執行長索羅門（David Solomon），轉交給美國財政部長努勤。

    華爾街日報引述知情人士指出，該報告已傳給川普內閣官員，包括負責統籌美國防疫工作的副總統彭斯。國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）本月曾透露，他同意報告中的大部分建議。食品藥物管理局（FDA）和退伍軍人事務部（VA）也開始配合相關建議，包括加速藥品審核流程、允許染疫退伍軍人參與醫學研究等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    對抗武漢肺炎 洪泰雄提6大基本食物增強免疫力
    2020-04-27 13:26

    對抗武漢肺炎 洪泰雄提6大基本食物增強免疫力
    生技產業助抗疫 取己所長捐醫護、弱勢
    2020-04-23 22:46

    生技產業助抗疫 取己所長捐醫護、弱勢
    金融業聯合送暖 落實社會責任

    金融業聯合送暖 落實社會責任
    台積電董總罕見聯名寫信給5萬多名員工 感謝集體努力抗疫
    2020-04-23 14:18

    台積電董總罕見聯名寫信給5萬多名員工 感謝集體努力抗疫
    紐約等10州擬自行重啟經濟活動 川普：我說了才算！
    2020-04-14 12:28

    紐約等10州擬自行重啟經濟活動 川普：我說了才算！
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    防疫國家隊》台灣抗疫2.0 國家隊第二波生產啟動
    2020-04-13 05:30

    防疫國家隊》台灣抗疫2.0 國家隊第二波生產啟動
    國際今日熱門
    2020-08-03 06:37

    病毒自然演化「可能性0」 閻麗夢：解放軍精心策劃 影片

    2020-08-03 05:30

    基因差異 東亞武肺確診、死亡較少

    2020-08-03 05:30

    龐皮歐︰立法會延選 香港將淪中國城市

    2020-08-03 05:30

    港立法會延選一年 林鄭親信憂空窗期

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播