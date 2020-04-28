武漢肺炎》美諾貝爾醫學獎得主組抗疫「智囊團」 報告提交白宮

2017年諾貝爾醫學獎得主羅斯巴希（Michael Rosbash）等美國科學家，組成「民間隊」，審核大量醫學研究，並對白宮提出建議。（法新社檔案照）

2020-04-28 20:14:08

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在各國極盡全力對抗武漢肺炎之際，2017年諾貝爾醫學獎得主羅斯巴希（Michael Rosbash）等多位美國重量級科學家及商界有力人士，也組成民間「智囊團」，共同蒐集及審核世界各地針對武漢肺炎的醫學研究，編撰成17頁的機密報告，提出有潛力的療法和防疫建議等內容，已循人脈管道交給白宮。

美國《華爾街日報》27日指出，率領團隊的是33歲、曾為內科醫師的風險投資家凱希爾（Tom Cahill），成員中除了獲諾獎加持的羅斯巴希外，還有流行病學家、免疫學家、神經生物學家、生物壽命學家、腫瘤學家、腸胃病學家、核科學家各一名，以及數名生化學家。羅斯巴希還自謙道，在眾多同僚中，「我是最沒資格的」。

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該團隊自稱「阻止2019冠狀病毒疾病的科學家」，並形容工作是「封城時代的曼哈頓計畫」。據悉，上次的曼哈頓計畫為第二次世界大戰時，美軍延攬除了納粹德國外的西方各國最頂尖科學家，共同研發原子彈。

團隊致力審核針對武漢肺炎病毒的數百篇研究報告，每人一天約需閱讀20篇，先各自剔除內容可疑者，再透過視訊會議、訊息或電話進行辯論，最終揀選出安全且有效的療法。據稱，團隊已整理一份涵蓋多種非傳統療法的報告，其中最引人關注的觀點是，團隊建議在患者身上使用之前用來對抗伊波拉病毒（Ebola）的強力藥物，且劑量比過去所使用的更重。

此外，報告中也指出，對於美國總統川普日前推薦使用抗瘧疾藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）進行合併治療，團隊認為成功機會不大。至於美國提出的「抗體檢測」，團隊也表明不能苟同，甚至斷言這是「最糟糕的主意」，認為這將誘使民眾故意染病，以求在康復後獲得一張健康證書。

這些頂尖科學家腦力激盪的結果，最終由凱希爾透過從事風險投資時締結的龐大人脈「上達天聽」。例如，美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克（Boston Celtics）共同老闆兼私募基金公司「貝恩資本」（Bain Capital）共同主席佩格琉卡（Steve Pagliuca），就曾在協助團隊編輯機密報告的草稿後，委由高盛集團執行長索羅門（David Solomon），轉交給美國財政部長努勤。

華爾街日報引述知情人士指出，該報告已傳給川普內閣官員，包括負責統籌美國防疫工作的副總統彭斯。國家衛生研究院（NIH）院長柯林斯（Francis Collins）本月曾透露，他同意報告中的大部分建議。食品藥物管理局（FDA）和退伍軍人事務部（VA）也開始配合相關建議，包括加速藥品審核流程、允許染疫退伍軍人參與醫學研究等。

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