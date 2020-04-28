官員帶頭違反外出禁令 大馬衛生部副部長遭判刑

3月中旬吉隆坡清真寺爆發大型集會感染事件，導致馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月16日宣布，從3月18日至31日實施行動管制令鎖國自保。（美聯社）

2020-04-28 13:22:41

〔中央社〕馬來西亞衛生部副部長諾阿茲米及霹靂州行政議員拉茲曼違反行動管制令，兩人今天各遭法院判決1000令吉罰金或監禁一個月折抵，成為首批違反禁令而被判刑的政治人物。

諾阿茲米（Noor Azmi Ghazali ）本月17日於臉書專頁上傳數張他與拉茲曼（Razman Zakaria）前往某間伊斯蘭學校與群眾享受當地美食的照片。結果貼文引起馬來西亞各階層人士不滿，許多網友紛紛譴責他們違反政府的行動管制令規定，尤其身為衛生部副部長的諾阿茲米為國民做出了壞示範。

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諾阿茲米今早與拉茲曼在法庭上面對指控直認不諱，各被判罰1000令吉（約新台幣6884元）或監禁一個月折抵，倆人都俯首認罪，成為目前馬來西亞首批因違反管制令而遭判刑的政治人物。

由於3月中旬吉隆坡清真寺爆發大型集會感染事件，導致馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）3月16日宣布，從3月18日至31日實施行動管制令鎖國自保，禁止所有國民出國，也禁止所有外國人入境。全國所有學校停課兩週。

不過，由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情仍未完全阻斷，因此慕尤丁將行動管制令展延至4月14日，之後第2度延長行動管制令至4月28日，昨天則是第3度宣布展延至5月12日。

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