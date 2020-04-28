武漢肺炎》日本擬發10萬補助 黑幫大佬「奇葩理由」拒絕

多名日本黑幫大佬表示不會去申請補助。示意圖。（法新社）

2020-04-28 13:22:11

〔即時新聞／綜合報導〕受到武漢肺炎衝擊，日本政府於昨（27日）決定向每位日本國民發放10萬日元（約新台幣2.8萬元）現金補貼，最快5月上旬實施。有趣的是，多名黑幫大佬皆表示不會去申請，理由包括「那樣的錢不需要」、「這種事傳出去的話還怎麼混」、「像我們這樣遊手好閒的人沒有資格領取，平常已經狠狠地給社會添麻煩了」，笑翻眾多網友。

根據日媒《NEWS postseven》報導，2018年末，日本黑社會成員總數約3萬多人，如果每個人都申請補助，粗估政府至少得要支出30億多日元給這些備受爭議的人們。不過這些標榜「男子氣概」的黑道份子也不是省油的燈，一位不具名的組長直言，「只得到10萬日元，就可能產生不好的影響，這種事傳出去的話還怎麼混」，關西某幹部也表示，「那樣的錢不需要」，還有人直言，「像我們這樣遊手好閒的人沒有資格領取，平常已經狠狠地給社會添麻煩了」、「想得到的東西再堂堂地得到就行了」。

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對此，網友紛紛笑回，「有骨氣啊！」、「也知道給社會添麻煩了？」、「這就像是浩南哥去領了低收入補助，以後還怎麼在銅鑼灣混」、「若道上的都不領，只有你領了，以後真的沒辦法混了」，不過也有人指出，「本來就不用領，別人領了之後去敲門就好，還顯得有面子」、「君子愛財，取之有道；若不非法，堅決不要」、「沒錯，這才是黑社會該有的樣子」。

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