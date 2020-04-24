大阪市長宣導防疫：女性購物花太多時間 應由男性去超市才對

日本大阪市長松井一郎表示，女性購物實在花太多時間了，應由男性去超市買東西才能避免排隊。（路透）

2020-04-24 14:32:56

〔即時新聞／綜合報導〕傻眼！怎麼會說出這樣的話？日本大阪市長松井一郎昨（23日）出席新型冠狀病毒對策記者會時，竟表示女性購物花太多時間了，應由男性去超市買東西才能避免人潮擁擠的問題，此言一出引起日本輿論譁然。

據《共同社》報導，松井一郎在記者會上被問到餐廳營業額減少、超市人擠人的問題時，直指女性經常在商店內瀏覽各種商品並比較哪個更好，所以就會花較多的時間；男性則會迅速拿著要買的東西去結帳，因此男人很少在超市裡流連忘返，這樣便可減少與他人密切接觸的狀況。

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現場記者立即反映松井一郎的說法帶有偏見，因為買東西花多久時間應和男女性別無關，松井一郎則回應至少在他家裡會有這種情形。

此外，松井一郎還透露為了避免超市人擠人，也許可以考慮以出生月份的奇偶數來限制民眾進入商店採買的日子。

日本網友看到大阪市長的發言後議論紛紛，有人認為購物時間長短是和個性有關，和個人性別為何並無關係，還有人為家庭主婦發聲，直說媽媽和太太們買菜時必須要考慮到營養和價格等因素，男性則往往只會拿自己知道的東西，這或許是造成時間差異的原因之一。

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