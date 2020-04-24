科學說破嘴除不了「病毒陰謀論」 美媒籲中國開放國際調查

各國對抗武漢肺炎疫情大舉消毒，科學家也疲於對新冠病毒起源陰謀論「消毒」。圖為3月間在印度進行的消毒工作。（歐新社）

2020-04-25 00:59:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕儘管先後已有多名科學家駁斥，但是有關造成武漢肺炎的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）是人工合成、實驗室外洩等說法依舊甚囂塵上，美國政府表示正在調查病毒是否出自中國武漢病毒研究所後，更助長相關陰謀論。華盛頓郵報評論文章認為，陰謀論難以消散要怪中國自己，中國開放國際調查疫情，才能讓這些傳言煙消雲散。

科學新聞網站「科學警示」（ScienceAlert）引述3月間在「自然醫學」（Nature Medicine）期刊發表的一份研究，研究人員調查新冠病毒的基因結構，尤其是病毒棘突蛋白的受體結合區（RBD），確認此病毒並非經人工改造基因而成，研究團隊成員、美國斯克里普斯研究所（Scripps Research）免疫學家安德森（Kristian Andersen）在報告中說，「透過比較現有已知冠狀病毒病毒株基因序列，我們能肯定確認，新型冠狀病毒是透過自然過程產生」，棘突蛋白受體結合區的變異和病毒結構特徵，排除了病毒來自實驗室製造的可能性。

請繼續往下閱讀...

澳洲格里菲斯大學「孟席斯醫學研究所」感染與免疫學家麥克米倫（Nigel McMillan）指出，「目前為止的所有證據都指向，新型冠狀病毒是自然產生，不是人造的」。不過，儘管很清楚病毒並非實驗室製造，但是仍無法消除病毒可能從研究設施「外流」的疑慮，而且最大焦點就是中國的武漢病毒研究所，但是目前為止，這方面說法仍僅止於揣測。

華盛頓郵報24日一篇評論文章指出，美國、英國情報分析家都對病毒是人造的說法存疑，但是並未排除從實驗室洩漏出來的可能性，這種陰謀論難以消散，中國要怪只能怪自己，因為他們封鎖了真相。

這篇文章認為，為了全世界，也是為中國自己，中國有義務立即著手調查2019新型冠狀病毒肺炎疫情是怎麼開始的，而且，應該邀請國際科學家參與，使調查具公信力，這樣的調查對於了解如何治療、未來如何防範其他大流行病爆發，也有其必要性。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法