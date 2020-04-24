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連買2批中國快篩都出包 西班牙下令追回700萬歐元

西班牙連續收到的2批中國快篩試劑全都不符合約明定的準確值，政府下令追回近700萬歐元採購費。圖為中國製快篩試劑。（美聯社）

西班牙連續收到的2批中國快篩試劑全都不符合約明定的準確值，政府下令追回近700萬歐元採購費。圖為中國製快篩試劑。（美聯社）

2020-04-25 00:29:36

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙上月向中國購買的快篩試劑錯誤率高達70％，向中國購買的第2批快篩準確性依舊僅有30％，西班牙政府已經正式要求退款，要討回近700萬歐元的採購費用，約新台幣2.2億元。

根據西班牙《世界報》（EL MUNDO）報導，西班牙衛生部向中國深圳易瑞生物公司（Shenzhen Bioeasy）購買64萬份武漢肺炎快速檢測試劑，總價1710萬歐元（約台幣5.5億元），西班牙政府已經支付698萬8035歐元的採購費用，第一批快篩在西班牙各大醫院出現錯誤率高達70％的問題，使防疫出現困難。

該公司近期運來第二批快篩試劑，有鑑於第一批試劑出錯，西班牙政府先交由馬德里卡洛斯三世健康研究所（Carlos III Health Institute）進行檢驗，發現準確率還是只有30％，離合約上寫的「80％至99％準確性」相差甚遠，西班牙政府已經下令追回已經繳出的近700萬歐元的採購費用。

西班牙《國家報》（EL PAÍS）報導指出，中國大駐西班牙大使館接獲消息後，第一時間發布聲明稿，稱深圳易瑞生物公司在中國是沒有執照的生技公司，但可以合法出口商品到歐盟國家，該公司是從他處購買快篩後，再轉賣給西班牙政府。

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