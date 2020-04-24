川普提體內「注射消毒劑」治武漢肺炎 美國醫界紛撻伐

美國總統川普提議可以將消毒劑注入體內，治療武漢肺炎。（彭博社）

2020-04-24 13:40:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國國土安全部科技事務副部長布萊恩（Bill Bryan）23日在白宮疫情簡報會上指出，研究發現陽光直射，有助殺死武漢肺炎病毒，而且也有研究表明，消毒劑可以在5分鐘內殺死病毒。對此，美國總統川普竟提議，可以在體內「注射」消毒劑，以防止武漢肺炎，此言論也受到醫學界的撻伐。

綜合外媒報導，布萊恩在簡報會上先指出，實驗室研究結果發現，武漢肺炎病毒若暴露在陽光和高溫之下，似乎有助於殺死病毒；此外，另有研究表明，消毒劑可以在5分鐘內殺死唾液和呼吸道的病毒，而且異丙醇更有效。

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就在布萊恩說完話之後，川普上台就說，「假設我們用紫外線或其他作用力大的光線照射人體，假設我們把陽光注入體內、或者穿透皮膚、或以其他方式進行」，並鼓勵布萊恩進行測試，還說「這聽起來很有趣」。

川普接著說，也許漂白劑或其他消毒劑，也能注入體內殺死病毒，「有沒有辦法，像是注射到體內，或進行清潔？」川普還說，「如你所見，它會到達肺部，對肺部造成影響」他指出應納入醫生參與此事。

川普還提及，布萊恩應該測試陽光和高溫是否能用來治療武漢肺炎，並跟他說「也許你能，也許你不能」，川普還用手指著自己的腦袋說，「我不是醫生，我就只是一個人」。

川普這番言論，引起美國醫療界大力撻伐，胸腔內科醫師古普塔（Vin Gupta）表示，在體內注射任何清潔劑，是非常不負責任的想法，而且很危險。他補充，這是人在輕生時常用的方法。

肺病專家巴爾姆斯（John Balmes）也警告，即使是吸入漂白劑的煙霧也可能造成肺部及大的損傷；就算只是稀少的漂白劑或異丙酮也很危險，「這完全是一個荒謬的想法」。

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