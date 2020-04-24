武漢肺炎》世衛聯手多國研發疫苗試劑藥物 美不參加

世界衛生組織（WHO）今天聯手法國等多國領袖和民間部門，合作推動計畫加快武漢肺炎的試劑、疫苗和治療藥物的研發及分配速度。但美國已表明不會加入，圖為法國總統馬克宏與WHO進行視訊會議的畫面。（路透）

2020-04-25 00:34:16

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天聯手多國領袖和民間部門，合作推動計畫加快武漢肺炎的試劑、疫苗和治療藥物的研發及分配速度，以促使抗疫工具普及。但美國已表明不會加入。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會上表示：「這是一項劃時代合作，目的為了讓2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的疫苗、試劑和治療藥物在研發、生產和公平分配的速度加快。」

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聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）則說：「我們面對的是前所未有的全球公敵。」他並強調：「要讓世界免於2019冠狀病毒疾病威脅，我們需要做出公共衛生史上最大規模努力。」

包括法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）等國家和區域領袖，也都參加記者會攜手宣布世衛計畫；但美國並未加入。

美國駐日內瓦聯合國代表團（The U.S. Mission to the United Nations in Geneva）發言人今天回覆路透社詢問時表示，美方不會參加這項計畫。

這名發言人透過電子郵件表示：「美國官方不會參與，但我們期待進一步了解這項計畫，以協助國際合作盡快研發出2019冠狀病毒疾病的疫苗。」

美國原本是世衛最大資助國，但美國總統川普已宣布將暫停提供資金給世衛。

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