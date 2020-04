武漢肺炎》世衛聯手多國研發疫苗試劑藥物 美不參加

世界衛生組織(WHO)今天聯手法國等多國領袖和民間部門,合作推動計畫加快武漢肺炎的試劑、疫苗和治療藥物的研發及分配速度。但美國已表明不會加入,圖為法國總統馬克宏與WHO進行視訊會議的畫面。(路透)

〔中央社〕世界衛生組織(WHO)今天聯手多國領袖和民間部門,合作推動計畫加快武漢肺炎的試劑、疫苗和治療藥物的研發及分配速度,以促使抗疫工具普及。但美國已表明不會加入。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在視訊記者會上表示:「這是一項劃時代合作,目的為了讓2019冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)的疫苗、試劑和治療藥物在研發、生產和公平分配的速度加快。」

聯合國(UN)秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)則說:「我們面對的是前所未有的全球公敵。」他並強調:「要讓世界免於2019冠狀病毒疾病威脅,我們需要做出公共衛生史上最大規模努力。」

包括法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和歐洲聯盟執行委員會(European Commission)主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)等國家和區域領袖,也都參加記者會攜手宣布世衛計畫;但美國並未加入。

美國駐日內瓦聯合國代表團(The U.S. Mission to the United Nations in Geneva)發言人今天回覆路透社詢問時表示,美方不會參加這項計畫。

這名發言人透過電子郵件表示:「美國官方不會參與,但我們期待進一步了解這項計畫,以協助國際合作盡快研發出2019冠狀病毒疾病的疫苗。」

美國原本是世衛最大資助國,但美國總統川普已宣布將暫停提供資金給世衛。

