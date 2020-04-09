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挺譚德塞？法總統拒WHO陷美中衝突 馬克宏：相信世衛

法國總統馬克宏（見圖）表示，不願看到世衛陷入美中之間的戰爭，願意相信、力挺世衛。（路透）

法國總統馬克宏（見圖）表示，不願看到世衛陷入美中之間的戰爭，願意相信、力挺世衛。（路透）

2020-04-09 21:50:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎疫情延燒全球，美國總統川普認為世界衛生組織以中國為中心，揚言中斷金援；世衛秘書長譚德塞則要求勿將疫情政治化。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最新表態：相信世界衛生組織。

綜合媒體報導，譚德塞8日在WHO總部日內瓦記者會上，有媒體提及他受到美國總統川普等領導人攻擊，他表示，如果不想要看到更多屍袋，就不要把疫情政治化，請將武漢肺炎和政治分開，但他不在意個人被攻擊，強調大家的共同敵人是武漢肺炎，每個人應該將重點都應該放在病毒上，而不是政治或國際鬥爭上。

根據《路透》報導，就在川普剛批評完世界衛生組織沒幾天，法國總統馬克宏8日與世界衛生組織通話中，向世界衛生組織（WHO）表達大力讚賞，他的幕僚透露，馬克宏對世衛重申自己的信任、對該組織的支持，也拒絕看到它陷入美中之間的戰爭。

報導指出，馬克宏是多邊組織的強力捍衛者，過去曾與川普發生爭辯，因為川普對於二戰過後歷任美國總統的「國際合作」方針持批評態度，當1月31日武漢肺炎爆發後，世衛組織仍建議各國保持邊界開放，但是當天，川普政府隨即宣布對中國的旅遊限制令。

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