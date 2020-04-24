南韓疫情藏隱憂！復陽病患增至228例 其中3人「三度陽性」

南韓新增確診數日漸緩和，另一方面卻陸續出現「復陽」病例。圖為22日南韓首爾街道，行人均戴上口罩。（路透）

2020-04-24 20:37:11

〔即時新聞／綜合報導〕韓國疾病預防控制中心（KCDC）數據指出，南韓今天（24日）增加6例確診，累計1萬708人，是自2月29日單日出現909例高峰以來的最低數字。不過，患者在痊癒後的「復陽」案例也較昨（23日）再增加6例，達228例，當中有3起為「三度陽性」。

綜合外媒報導，南韓稱，目前病故人數維持240人，代表國內一個月來都未傳出死亡病例。儘管單日新增病例在本週降至個位數，但衛生當局呼籲民眾保持社交距離，防止疫情再次爆發，同時南韓也決定下週起為違規的自主隔離者佩戴電子手環。

請繼續往下閱讀...

復陽病例方面，在南韓現有的案例中，有3起已是三度測出陽性，即復陽後入院，痊癒出院後卻又再次檢測出陽性。其中一人是現年50多歲的新天地教會女信徒，她在3月1日首次確診，同月20日出院，本月5日確定復陽入院，並於9日再次出院，其後自主隔離結束前，23日到院檢查，結果確認再次復陽。

韓國中央防疫對策本部表示，儘管確認患者再次復陽，但和其他病例相比，未發現明顯差異處，接下來會持續針對其他復陽病例進行調查。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法