上行下效？中國豬農隱匿非洲豬瘟 疫情已釀擴散

中國官方查獲有豬農、商人隱匿非洲豬瘟疫情，違法出售染病豬隻。（路透檔案照）

2020-04-24 22:38:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國被全球指控隱瞞武漢肺炎疫情，當局近期發現，其國內豬農、商人也在隱匿非洲豬瘟疫情，經查獲有不肖農家違法運輸、出售患病豬隻，有些豬隻甚至在過程中發病死亡，已經造成疫情擴散。

根據《澎湃新聞網》報導，中國農業農村部指出，3月迄今全中國發生13起畜牧豬隻非洲豬瘟疫情，當中3起已經偵辦完畢。河南有不肖商人從江蘇省購買400隻活豬，明知有豬隻呈現非洲豬瘟陽性反應，卻還轉售河北養殖場，當中111隻活豬賣到四川，有7隻在運輸過程中死亡，已經讓疫情擴散。

請繼續往下閱讀...

另外，在四川有豬隻運輸業者在江蘇長期租用廢棄豬寮，專門進行非法幼豬收購、販售，該業者從湖北買入249隻幼豬，運往其他地方銷售，過程中有幼豬死亡，檢驗後呈現非洲豬瘟陽性反應。

在河南省同樣也有豬農從事染病豬隻販售行為，當地養豬場從河北商人處引進364隻「亞健康」幼豬，「亞健康」即為病死豬意思，經查獲檢驗後發現也呈現非洲豬瘟陽性反應。

中國官方指出，其餘案件目前還在深入偵辦，很明顯地有不肖豬農、商人明知豬隻染病卻為獲取不法利益繼續出售豬隻，甚至出現集團化犯案，嚴重違反中國法律，將對涉事業者依法從嚴追究責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法