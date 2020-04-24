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美國可能永不再金援世衛 耿爽砲轟：後果恐相當嚴重

耿爽今天表示，美國拒絕金援世衛組織，恐導致嚴重後果。（美聯社）

耿爽今天表示，美國拒絕金援世衛組織，恐導致嚴重後果。（美聯社）

2020-04-24 18:08:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期宣布暫停金援世界衛生組織（WHO），美國國務卿龐皮歐23日說，在武漢肺炎疫情過後，世衛需要結構性的改革，身為世衛最大資助國的美國可能永遠不再恢復金援。中國外交部發言人耿爽表示，此舉恐導致嚴重後果。

耿爽今日主持例行記者會指出，美方對世衛組織的攻擊、抹黑沒有事實依據，世衛組織在秘書長譚德塞的領導下，積極履行職責，秉持客觀、公正、科學的態度，為協助各國應對疫情、推動國際防疫合作發揮重要作用，支持世衛組織就是捍衛多邊主義的理念和原則，維護聯合國的地位和權威。

耿爽強調，作為世衛組織會員國，繳納會費是其作為會員國應當履行的法律義務，美國暫停提供資金，根本違反美方作為世衛組織會員國的義務，深深危害全球防疫合作，可能導致嚴重後果，包括美國在內的世界各國都會受到影響，特別是醫療衛生系統脆弱的國家。

耿爽提到，美國自以為是世衛組織最大的出資國，世衛組織就應當聽其指揮，無疑是典型的霸權心態，但任何有良知的國家都會選擇支持世衛組織，阻止疫情繼續蔓延，「我們希望美方不要站在國際社會的對立面」。

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