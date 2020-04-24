2歲開練4歲打破金氏紀錄！「最強壯小男孩」15歲現況曝光

出生於義大利的羅馬尼亞15歲少年朱利亞諾（Giuliano Stroe）從小立志成為健美運動員，從2歲開始訓練，不但擁有「結實的肌肉」以及「過人的體能」，從4歲開始每年持續刷新世界記錄，一度在網路上爆紅，被譽為「最強壯小男孩」。（圖擷取自臉書 Giuliano Stroe）

2020-04-24 22:13:35

〔即時新聞／綜合報導〕出生於義大利的羅馬尼亞15歲少年朱利亞諾（Giuliano Stroe）從小立志成為健美運動員，從2歲開始訓練，不但擁有「結實的肌肉」以及「過人的體能」，從4歲開始每年持續刷新世界記錄，一度在網路上爆紅，被譽為「最強壯小男孩」，多年來每天堅持強度訓鍊的他，目前更成為拳擊手，活躍於各項比賽。

朱利亞諾於2004年出生於義大利，2歲時就跟著曾為體操選手的爸爸到健身房鍛鍊身體，從4歲打破「倒立負重行走10公尺」金氏世界紀錄後開始爆紅，此後每年持續刷新「90度垂直伏地挺身」、「人肉旗杆」（雙手抓住桿子全身懸空）以及「暴力上槓」等記錄。

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朱利亞諾從小和小2歲的弟弟克勞迪烏（Claudiu）每天進行2小時起跳的「魔鬼訓練」，小小年紀就練出健壯的8塊肌和二頭肌，體能更明顯超越其他同齡兒童，他們的爸爸也時常透過臉書以及YouTube分享日常訓練的點滴，至今擁有超過300萬名粉絲。

雖許多粉絲都擔心朱利亞諾和克勞迪烏可能會因訓練過度而影響發育，但朱利亞諾14歲時已經長到160公分，從近期上傳的影片也能看到2人持續抽高，且每天維持高強度訓練，身材依舊精實，讓人驚訝的是，這對「健美兄弟」目前都成為拳擊手，積極參與各項比賽。

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