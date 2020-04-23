美確診逾80萬例 暫停移民入境

新加坡的武漢肺炎確診病例廿二日突破萬起，圖為當地一處購物商場內超級市場要求購物民眾戴口罩的宣導告示。 （歐新社）

2020-04-23 05:30:00

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國確診人數已超過八十萬人，超出病例數次高的西班牙三倍之多。美國總統川普廿二日宣布，他將簽署行政命令，暫停簽發綠卡六十天。川普在白宮強調，美國經濟受疫情嚴重衝擊，在美國重新開放之際，暫停移民入境有助目前未受僱的美國人優先取得工作機會，「遭外國湧入的新移工取代，對被病毒開除的美國人而言，是錯誤且不公平的」。

美國二○一九財政年度約有一百萬人取得綠卡，亦即獲得美國合法永久居留權，其主要目的並非在美國暫時工作，因此川普新令沒有完全阻斷外籍人士在美國的謀職路。知情官員表示，尚未發布的新令將適用於基於僱傭關係而申請綠卡者，以及綠卡持有者的非美國籍家屬，美國公民的家人並不受限。

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美國疾病管制暨預防中心（ＣＤＣ）主任芮斐德（Robert Redfield）廿一日接受華盛頓郵報訪問時，警告武漢肺炎可能在冬天再度侵襲美國，屆時美國將同時面臨流感疫情和新型冠狀病毒疫情，第二波的侵襲威力恐將強過當前這波，使美國醫療照護體系更加吃緊。

美國最早出現武漢肺炎病例的時間再往前推，根據加州聖克拉拉郡廿一日宣布，經過檢測三具二、三月間在自宅過世的遺體，發現早在二月六日就有首起死亡病例，比先前全美最早病例還早三週，研判病毒可能在去年十二月就入侵美國。

德疫苗進入人體實驗

在另一方面，繼全球已有三支研發疫苗進入人體試驗階段，歐洲的防疫模範生德國在廿二日宣告，德國生物科技公司「BioNTech SE」研發的疫苗也已經獲准進行，第一階段受試者將是年齡介於十八至五十五歲的兩百名健康人士。德國有將近一．五萬人確診，但病死率偏低。

韓復陽者幾乎無傳染性

至於先前成功抗疫的南韓政府則在廿二日宣布，從複檢發現又感染之的「復陽」者身上採得的樣本培養結果已出爐，皆未養出活病毒，說明這些人幾乎沒有傳染性。南韓截至當日共有二○七起復陽病例。

星國又增千例 病例破萬

新加坡廿二日再增一○一六起病例，正式突破萬人大關，累計達一萬○一四一例，正是因住在專用宿舍的外籍移工成了防疫破口。

巴西感染武漢肺炎的確診者多達4萬3592人，死亡病例約2800起，21日有棺木陸續運入亞馬遜州首府瑪瑙斯市一處墓園。（法新社）

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