為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》歐洲好兄弟加入索賠行列 中網友玻璃心碎怒罵「白眼狼」

中國的「歐洲兄弟國」義大利民間團體在22日發起「向中國政府集體訴訟索賠」連署，計畫求償1000億歐元（約台幣3兆2615億元），而該國的消費者權益保護協會（Codacons）也在考慮向中國提起訴訟，以上事件讓中國網友氣得跳腳，直罵義大利是「一群白眼狼」、「不知感恩」，還說中國就是「人善被欺」。（歐新社示意圖）

中國的「歐洲兄弟國」義大利民間團體在22日發起「向中國政府集體訴訟索賠」連署，計畫求償1000億歐元（約台幣3兆2615億元），而該國的消費者權益保護協會（Codacons）也在考慮向中國提起訴訟，以上事件讓中國網友氣得跳腳，直罵義大利是「一群白眼狼」、「不知感恩」，還說中國就是「人善被欺」。（歐新社示意圖）

2020-04-23 15:54:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，因中國隱匿疫情，多國政要、民間團體紛紛表態要中國賠償或負起責任，除美國密蘇里州21日開出第一槍，向中國政府提告索賠，中國的「歐洲兄弟國」義大利民間團體也在22日發起「向中國政府集體訴訟索賠」連署，計畫求償1000億歐元（約台幣3兆2615億元），該國的消費者權益保護協會（Codacons）也在考慮向中國提起訴訟，以上動作讓中國網友氣得跳腳，直罵義大利是「一群白眼狼」、「不知感恩」，還說中國就是「人善被欺」。

綜合媒體報導，義大利非營利組織「歐洲一體（Oneurope）」在22日帶頭發起向中國政府求償的行動，負責人裴洛尼（Ferdinando Perone）表示，根據國際健康規約，任何國家發生重大流行病疫情，必須在24小時內向世界衛生組織通報，但中國政府沒有做到這一點，因此應當為這次疫情負責。他說「向中國政府集體訴訟索賠」連署網站 計劃在4、5月連署，6月訴諸法律行動。他預估參與連署者將超過50萬人，向中國求償金額可能超過1000億歐元（約新台幣3兆2615億元）。

此外，義大利消費者權益保護協會（Codacons）也考慮向中國政府提出訴訟，而位於北義一家近200年歷史的四星旅館「郵務飯店（Hotel De La Poste）」也向法院提出對中國衛生部的賠償訴訟。

而諷刺的是，根據《歐洲郵報》17日在Twitter上分享義大利SWG民調公司的調查結果，顯示有52％民眾認為中國是對義大利友好的國家，甚至中國在「義大利未來應與哪個主要國家同盟」調查中打敗美國，奪下首位。對於義大利民間欲向中國政府索賠一事，中國網友痛罵「真是一群白眼狼」、「不知感恩」、「咱們幫助別人，別人來敲詐你」、「西方民主可見一班，真是病急亂投醫，瘋了嗎？」，甚至還說「病毒從美國來的，跟他們索賠去」、「中國就是人善才會被欺」。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
本來就討厭？美對中負評創新高 分析：與疫情無關
2020-04-23 10:08

本來就討厭？美對中負評創新高 分析：與疫情無關
傻眼！中國面臨全球索賠風暴 卻鼓吹向美國求償
2020-04-23 07:39

傻眼！中國面臨全球索賠風暴 卻鼓吹向美國求償
自煮免疫秘密武器　讓你輕鬆吃出免疫力

自煮免疫秘密武器　讓你輕鬆吃出免疫力
國外網友都傻眼！義大利民調結果...中國是最好的朋友
2020-04-18 23:46

國外網友都傻眼！義大利民調結果...中國是最好的朋友
武漢肺炎》假的！義大利作家揭「中國援助防疫」真相
2020-04-13 00:39

武漢肺炎》假的！義大利作家揭「中國援助防疫」真相
中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅

中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅
國際今日熱門
2020-04-22 23:06

武漢肺炎》台灣確診再添1例 全球確診破259萬 死亡逾17萬

2020-04-22 18:18

武漢肺炎》東京再增132人確診 東奧組委會1人確診

2020-04-22 18:03

去去蛇蛇走！印度發現新種「青竹絲」命名「史萊哲林」

2020-04-22 19:26

武漢肺炎》中國快篩試劑又出包 印度要求各邦暫停使用

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播