武漢肺炎》歐洲好兄弟加入索賠行列 中網友玻璃心碎怒罵「白眼狼」

中國的「歐洲兄弟國」義大利民間團體在22日發起「向中國政府集體訴訟索賠」連署，計畫求償1000億歐元（約台幣3兆2615億元），而該國的消費者權益保護協會（Codacons）也在考慮向中國提起訴訟，以上事件讓中國網友氣得跳腳，直罵義大利是「一群白眼狼」、「不知感恩」，還說中國就是「人善被欺」。（歐新社示意圖）

2020-04-23 15:54:03

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，因中國隱匿疫情，多國政要、民間團體紛紛表態要中國賠償或負起責任，除美國密蘇里州21日開出第一槍，向中國政府提告索賠，中國的「歐洲兄弟國」義大利民間團體也在22日發起「向中國政府集體訴訟索賠」連署，計畫求償1000億歐元（約台幣3兆2615億元），該國的消費者權益保護協會（Codacons）也在考慮向中國提起訴訟，以上動作讓中國網友氣得跳腳，直罵義大利是「一群白眼狼」、「不知感恩」，還說中國就是「人善被欺」。

綜合媒體報導，義大利非營利組織「歐洲一體（Oneurope）」在22日帶頭發起向中國政府求償的行動，負責人裴洛尼（Ferdinando Perone）表示，根據國際健康規約，任何國家發生重大流行病疫情，必須在24小時內向世界衛生組織通報，但中國政府沒有做到這一點，因此應當為這次疫情負責。他說「向中國政府集體訴訟索賠」連署網站 計劃在4、5月連署，6月訴諸法律行動。他預估參與連署者將超過50萬人，向中國求償金額可能超過1000億歐元（約新台幣3兆2615億元）。

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此外，義大利消費者權益保護協會（Codacons）也考慮向中國政府提出訴訟，而位於北義一家近200年歷史的四星旅館「郵務飯店（Hotel De La Poste）」也向法院提出對中國衛生部的賠償訴訟。

而諷刺的是，根據《歐洲郵報》17日在Twitter上分享義大利SWG民調公司的調查結果，顯示有52％民眾認為中國是對義大利友好的國家，甚至中國在「義大利未來應與哪個主要國家同盟」調查中打敗美國，奪下首位。對於義大利民間欲向中國政府索賠一事，中國網友痛罵「真是一群白眼狼」、「不知感恩」、「咱們幫助別人，別人來敲詐你」、「西方民主可見一班，真是病急亂投醫，瘋了嗎？」，甚至還說「病毒從美國來的，跟他們索賠去」、「中國就是人善才會被欺」。

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