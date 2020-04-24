美首例確診死亡者驗屍結果揭真相 官員：1月已現社區傳播

美國加州聖克拉拉郡首席衛生官員柯迪（Sara Cody）週二（21日）公佈近期驗屍結果，顯示當地2月已出現2起武漢肺炎致死病例，推估早在1月就出現社區傳播情形，圖中人物非當事人。（法新社）

2020-04-24 11:28:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎疫情嚴峻，根據近日美國加州聖克拉拉郡（Santa Clara）當局公佈的驗屍報告顯示，當地2月初即出現首起武漢肺炎死亡病例，比原先外界認知的華盛頓州2月29日更早，聖克拉拉郡首席衛生官員柯迪（Sara Cody）更表示，這代表社區傳播發生的比原先發現的還要早，推估疫情早在1月侵襲美國。

綜合外媒報導，美國加州聖克拉拉郡首席衛生官員柯迪週二（21日）公佈近期驗屍結果，顯示當地2月已出現2起武漢肺炎致死病例，並且指出，「這2起死亡病例都沒有顯著旅遊史。所以我們假定，他們屬於社區感染。這顯示社區傳播發生的比我們原先認知的更早」，更稱這只是「冰山一角」，

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外媒指出，當局所公佈的2起死亡病例分別為2月6日過世的灣區57歲女性，及另一名於2月17日過世的67歲男性。柯迪認為這2起死亡病例是透過社區感染，即便柯迪並未公佈死者姓名，但經外媒求證後，證實2月6日死者是57歲的陶德（Patricia Dowd），於灣區半導體公司科林研發（Lam Research）擔任經理。

陶德的哥哥卡貝洛（Rick Cabello，音譯）向外媒透露，陶德在2月6日過世的前5日，突然打電話給他說，她因為身體不適而無法出席家庭聚會，後來隨著類流感狀況好轉，陶德開始在家工作，直到過世當天（2月6日）上午8點，都還與同事聯繫，約2小時後，陶德才被女兒發現已經過世。

卡貝洛表示，所有親屬對於她驟然離世感到相當震驚，他們過去都相信著陶德是因為心臟病而去世。卡貝洛指出，陶德沒有抽菸的習慣，而且健康狀況良好，「她（陶德）一直都保有運動習慣、注重飲食，且沒有服用任何藥物，甚至在高中時期還是一名運動員」。

然而，2起死亡案例皆比2月29日華盛頓州的死亡病例更早，對此，柯迪認為病毒1月初已在舊金山灣區蔓延。3個月前，衛生當局將防疫重點擺在入境人士及郵輪上，卻不知灣區早已出現社區傳播，柯迪表示，「當時要分辨流感與武漢肺炎很困難」，因為這個冬天流感盛行，加上檢測量能有限、不了解病毒，才會導致無法及時發現。

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