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武漢肺炎》廣州驚現164名無症狀感染者...中網大憂

即將在27日開學的廣州，竟在20天內驚現164名無症狀感染者，引發中網憂慮。圖為廣州醫護人員。（歐新社）

即將在27日開學的廣州，竟在20天內驚現164名無症狀感染者，引發中網憂慮。圖為廣州醫護人員。（歐新社）

2020-04-24 10:35:01

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情持續延燒，每天出現本土病例的中國廣東省動態也引人關注。昨（23日）有中媒報導，廣州市自4月5日至今，分4批排查了近14萬人，共185人確診，其中164人是無症狀感染者，引發中網譁然，紛紛表示，「20天內排查了這麼多出來，無症狀佔比還這麼大」、「不知道他們先前接觸了多少人」、「現在廣州官博不是關閉就是精選評論，不讓評不讓罵呢」、「廣東還能開學嗎？」

根據中媒《頭條新聞》報導，廣州市自4月5日至今，分4批排查了13.87萬人，共185人確診，其中164人是無症狀感染者，另外也對全市的計程車司機進行採檢，全部陰性。由於下週一（27日）廣東省初三、高三的學生就要復課，廣州也對全市20.8萬名初三、高三的學生和教職員工進行檢測，結果尚未完全出爐。

對此，中國網友紛紛驚回，「20天內排查了這麼多出來，無症狀佔比還這麼大」、「最要命的是你不知道他們先前接觸了多少人，一傳十十傳百發展下去，讓人恐慌」、「廣州官博不是關閉就是精選評論，欺上瞞下，避重就輕」、「真以為國外情況多糟糕，國內有多穩呢」、「身在廣州，瑟瑟發抖」、「在廣州我都不敢出門了」，也有人質疑，「前幾天查出兩個司機，一個確診一個無症狀，通報還掛著，車牌剛公布，怎麼又說無的哥感染了？是健忘還是通報寫假的？」

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