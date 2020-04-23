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武漢肺炎》中國大媽吃播吸吮整顆鱉頭 網嚇壞：還在吃野味？

一名中國大媽食用甲魚（鱉）的吃播在網路上廣傳，她狼吞虎嚥的吃法不但嚇壞了網友，食用鱉的安全性也引起各界網友擔憂。（圖擷取自臉書）

一名中國大媽食用甲魚（鱉）的吃播在網路上廣傳，她狼吞虎嚥的吃法不但嚇壞了網友，食用鱉的安全性也引起各界網友擔憂。（圖擷取自臉書）

2020-04-23 23:56:37

〔即時新聞／綜合報導〕「吃播」（直播吃東西）影片盛行全球，直播主常會吃一些奇異的食物，來吸引觀眾點閱。近來，一名中國大媽食用甲魚（鱉）的吃播在網路上廣傳。影片中，中國大媽狼吞虎嚥的吃法不但嚇壞了網友，食用鱉的安全性也引起各界網友擔憂。

影片中，中國大媽首先對著鏡頭介紹，展示已烹調完成的「整隻甲魚」，接著就直接把整個鱉頭塞進嘴裡，急促地吸吮鱉頭，接著雙手並用、狼吞虎嚥地啃食整隻鱉，吃得津津有味。

對此，各國網友紛紛留言質疑，「怎麼還在吃野味」、「中國人還會吃狗」；但也有網友說，「我敢說，這比豬還健康」，暗示非洲豬瘟在中國的疫情。

不少網友說，不懂為什麼要吃得這麼狼狽，「她的吃法好噁心」、「真的噁心」、「吃相有夠難看」。

中國境內爆發武漢肺炎疫情，蔓延全球。對此，中國當局認定武漢肺炎疫情起源於食用野生動物，2月24日表決通過「禁食令」，隔日宣布經人工繁育、飼養的龜、甲魚、蛇、鳥、昆蟲等野生動物可能具有不小的疫病傳播風險，無法保證食用的安全性，因此列於可食用動物範圍之外。

然而，禁食令一出，衝擊龜鱉水產養殖產業，引起反彈後，中國農業農村部上月4日宣布，中華鱉、烏龜按水生動物管理，不列入禁食名單。

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中國大媽狼吞虎嚥的吃法嚇壞了網友。（圖擷取自臉書）

中國大媽狼吞虎嚥的吃法嚇壞了網友。（圖擷取自臉書）

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