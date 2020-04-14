武漢肺炎》坐視中國野味市場不管 WHO特使稱沒有管涉國家權力

WHO特使納巴羅（David Nabarro）日前接受BBC電台訪問時表示WHO並無管制任何國家的權力。（美聯社）

2020-04-14 19:54:26

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情肆虐全球，不少人認為病毒源頭來自於中國野味市場，近期有外媒發現中國部分野味市場重開，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）更直言對世界衛生組織（WHO）坐視不管的態度感到難以理解。對此，WHO特使納巴羅（David Nabarro）日前接受BBC電台訪問時表示WHO並無管制任何國家的權力。

綜合媒體報導，莫里森本月14日強調中國野味市場散播病毒的事件已經不只一次，針對這次傳有中國野味市場重開一事，直言對WHO放任不管的行為感到不解。澳洲聯邦衛生部長韓特（Greg Hunt）也表示擔心中國野味市場重開可能造成更多風險，指出這次疫情很可能就是源自武漢某野味市場，在這麼敏感的時期，本就應該杜絕所有危險的傳染媒介 !

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對此，納巴羅本月13日接受英國廣播公司（BBC）四號電台（Radio 4）的「今日」（Today）節目訪問時被問到這件事情，解釋說WHO並沒有管制世界各國的權利，頂多只能做出建議而已，並表示說聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）和WHO都已明確表示那類場所（野味市場）確實有其風險存在。

納巴羅在訪談中似乎避諱談中國，儘管主持人一再追問WHO是否已明確向中國野味市場重開一事給出「建議」，納巴羅也只含糊表示「這是給全世界的建議」。

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