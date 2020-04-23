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印度全國封鎖後 恆河上游部分河段可飲用

印度全國封鎖近一個月後，瑜伽聖城瑞詩凱詩（Rishikesh）這段恆河河水，經政府檢測水質達到可飲用的標準。（ 法新社）

印度全國封鎖近一個月後，瑜伽聖城瑞詩凱詩（Rishikesh）這段恆河河水，經政府檢測水質達到可飲用的標準。（ 法新社）

2020-04-23 22:15:49

〔中央社〕一般帶大量超級細菌的恆河，在印度全國封鎖近一個月後，因為幾乎沒有人類污染，瑜伽聖城瑞詩凱詩（Rishikesh）這段恆河河水，經政府檢測水質達到可飲用的標準。

印度北部北阿坎德省（Uttarakhand）污染控制局最近從瑞詩凱詩及哈里德瓦（Haridwar）的恆河河段抽樣進行化驗，發現水質可以飲用。

Zee News報導，這是北阿坎德省2000年設立以來，首次這兩地的恆河河水達到可飲用標準。

哈里德瓦約在瑞詩凱詩下游20公里。

截至22日上午，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例達2萬80例，其中有645人死亡，3975人痊癒。印度政府從3月25日起實施全國封鎖，預定到5月初。

根據這份檢測報告，每年常有朝聖者前往沐浴的哈里德瓦沐浴聖地哈基寶里（Har Ki Pauri）河壇，在全國封鎖前水質抽樣檢測屬於適合沐浴和其他用途的B級，但封鎖後現在檢測為A級，也就是這一帶的恆河水在過濾後就可飲用。

官方報告表示，哈基寶里河壇段的恆河水，生化需氧量（Biochemical oxygen demand）也下降20%。專家說，這意味著恆河水含氧量變高，水族可舒適地在河中呼吸。

很多朝聖者到瑞詩凱詩，跨過拉克斯曼朱拉橋（Laxman Jhula）前往崔揚巴凱詩瓦神廟（Trayambakeshwar Temple）朝拜，根據官方報告，在全國封鎖後，拉克斯曼朱拉橋一帶的恆河段，人類帶來的污染物數量減少47%。

哈里德瓦的濱地葛特（Bindighat）和哈基寶里，人類帶來的污染物也在封鎖後分別下降46%和34%。

印度隨處可見垃圾亂丟，除城鄉大街小巷外，恆河更無法倖免，是世界上污染最嚴重的河流之一。

印度科學家檢測與研究發現，恆河中充滿「天文數字」的抗藥性超級細菌；而且即使遠離城市身處山中，恆河水也可見大量的抗藥性超級細菌。

研究顯示，恆河的污染和髒污，80%是人為造成的。

但在恆河沿岸的印度教聖城，包括哈里德瓦、瑞詩凱詩等，每天仍湧入大量信徒朝聖，在恆河中沐浴，而且用水瓶把河水裝著帶走。印度人相信聖城的恆河水具有治病效力，在病痛時飲用可不藥而癒。

大批朝聖者和遊客，為恆河帶來大量的垃圾和污染，但在全國封鎖後，不但印度多個常列入世界空污最嚴重城市的空氣變乾淨，恆河的水質也日益改善。

印度中央污染控制局（Central Pollution Control Board）近日發表的調查報告顯示，恆河36個監測站中，有27個監測站測得恆河水質已變為可安全沐浴和水中生物可安全生活的水準。

此外，印度北部大河、恆河支流亞穆納河（Yamuna River）在全國封鎖後也變得更乾淨，在污染嚴重的德里河段，生化需氧量下降33%。

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