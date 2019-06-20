含屎量超標200倍！微博瘋傳中國引入恆河瓶裝水

2019-06-20 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕恆河是南亞的一條主要河流，流域為印度北部與孟加拉，同時也是印度教的聖河，信徒們用它來刷牙、沐浴、喪葬；中國社評稱該條河「含屎量超標200倍」，但微博現正瘋傳恆河瓶裝水將引入中國的消息。

中國微博多個官方認證帳號貼出消息，內容稱「恆河水將賣向中國，十萬瓶被搶售一空」，也提到「隨著中國遊客和商人的迅猛增加和印度文化影響力迅速提高，印度商人有意將剛開發的恒河礦泉水推向中國」，消息指出恆河流經中、印之間的山群，該處為佛教勝地。

訊息還顯示，「在印度人心裡，它是母親河，恒河無所不能，能治百病，是神聖的聖水。劇介紹，該礦泉水富含多種有機物和微量元素，是地地道道的純天然有機飲料」。

具有官方認證的中國科學部落客「極簡史」指出，世界衛生組織（WHO）對河水的大腸桿菌數值標準是每100毫升河水有500MPN（最大可能數值）大腸桿菌，恆河水的MPN達到100萬，該部落客強調，水質中大腸桿菌數量與人類糞便有直接關係，換句話說恆河水「含屎量」是正常河水的200倍。

不少中國網友得知消息後感到驚訝，紛紛留言表示「這不是智商稅嗎」、「檢驗檢疫真的合格了？」、「裡面都是骨灰」、「凡人無福消受，絕對有機」、「商人不管這個，只看利潤高；老百姓一般也不管這個，只看名氣大；管理者不管這個，只看符合程序能收稅」、「哎呀媽呀生化武器來了」、「蘊含極其豐富的礦物質和有機物，簡稱肥水」。

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