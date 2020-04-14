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武漢肺炎》印度「全國封鎖」防疫 恆河水變乾淨

印度在3月底下令全國封鎖後，雖未能阻止武肺確診數持續攀升，當地研究恆河的專家卻意外發現，恆河水質出現明顯變化。（法新社）

印度在3月底下令全國封鎖後，雖未能阻止武肺確診數持續攀升，當地研究恆河的專家卻意外發現，恆河水質出現明顯變化。（法新社）

2020-04-15 00:21:31

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒至今，許多國家採取「全國封鎖」防止疫情擴散，印度也在3月底下令全國封鎖，雖未能阻止確診數持續攀升，當地研究恆河的專家卻意外發現，恆河水變乾淨了。

綜合外媒報導，印度總理莫迪（Narendra Modi）3月24日下令實施「全國性封城」21天，但境內確診數仍持續攀升，已於14日宣布延長封鎖至5月3日。

雖實施全國封鎖未能及時緩解境內疫情，但印度研究恆河的專家卻在封鎖3週後發現恆河水質明顯變好。

據報導，印度理工學院化學工程與技術系教授Mishra指出，「恆河中有10%污染來自於工業，而工廠隨著封鎖關閉後，我們發現，恆河的污染改善40%至50％」，隨後意有多名當地專家認同此說法。

印度國家污染控制委員會也證實，恆河水質出現明顯變化，不過，有別於其他專家，該單位指出，讓恆河變乾淨的主因可能是「人為干預」大幅減少，因封鎖後不再有「朝聖者」前往，也強調，工業廢水從來都不被允許排進恆河。

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