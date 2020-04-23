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武漢肺炎》防疫、隱私難平衡 蘋果拒絕德國以藍牙追蹤iPhone

武漢肺炎重創歐洲，但，蘋果公司拒絕讓德國在iPhone上使用集中式的新藍牙追蹤技術。圖為德國民眾配戴口罩使用手機。（歐新社）

武漢肺炎重創歐洲，但，蘋果公司拒絕讓德國在iPhone上使用集中式的新藍牙追蹤技術。圖為德國民眾配戴口罩使用手機。（歐新社）

2020-04-23 22:00:39

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（COVID-19）重創歐洲，德國選擇使用歐洲自行研發的手機藍牙追蹤技術，希望藉此達到防疫效果，然而這種集中式（centralized）的資料蒐集恐引發用戶隱私疑慮，因此蘋果公司拒絕讓德國在iPhone上使用這項技術。

《路透》報導，爆發自中國的武漢肺炎延燒歐洲，德國決定採用由「泛歐隱私保護追蹤」（PEPP-PT）團隊所研發的新藍牙技術，及德國佛勞恩霍夫電信研究所（Fraunhofer Heinrich Hertz Institute）開發的APP，來進行追蹤防疫。

報導指出，這項新的藍牙技術是透過類似「數位握手」的方式，來記錄用戶是否曾接觸過感染者，並計算疫情傳播情況，希望藉此減緩病毒蔓延擴散。

然而這項技術的爭議點在於，是否要將所蒐集的資料傳輸到一個中央資料庫存取，或僅存放在手機本體中，前者是集中化的資料蒐集，較容易引發監控及隱私外洩疑慮，後者則是去中心化（decentralized）模式，較能保障資料的匿名性。

正因德國選擇了集中式的方法，蘋果公司已正式拒絕這項從後台執行藍牙並傳輸資料的技術，並且與Google共同提議了另一種去中心化的設計，現正與德國政府進行商談中，尚無定論。

歐洲疫情慘重，光德國迄今就已傳出逾15萬例確診，超過5千人死亡；歐洲各國政府積極想要落實這項技術，旨在恢復人員及貨物流通，重啟經濟社會的運作。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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