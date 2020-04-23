5億用戶陷被駭風險！ 蘋果承認iPhone、iPad存在電郵漏洞

蘋果發言人證實，iPhone及iPad的電郵軟體確實存在漏洞，已經在開發修復程式，將會在即將發布的系統更新中推出。（路透資料照）

2020-04-23 11:45:39

〔即時新聞／綜合報導〕舊金山資訊安全公司ZecOps表示，蘋果iPhone和iPad上的電子郵件軟體存在漏洞，即便是更新制最新的iOS版本，都可能被駭客竊取使用者個資和機密資訊，估約有5億用戶受到影響。蘋果發言人證實，iPhone及iPad的電郵軟體確實存在漏洞，已經在開發修復程式，將會在即將發布的系統更新中推出。

綜合媒體報導，這項漏洞最先由舊金山資訊安全公司ZecOps發現，ZecOps執行長阿夫拉哈姆（Zuk Avraham）說，2019年底一名用戶受到的複雜網路攻擊，就在調查中發現這項漏洞，他稱有證據證明，至少有6次網路安全入侵活動利用了這項漏洞。

請繼續往下閱讀...

阿夫拉哈姆表示，調查發現該漏洞可被遠程操控，並且已經被駭客利用來攻擊知名用戶，他早在2018年1月就發現1個惡意程式利用了iOS系統這項漏洞，但無法確定駭客的身分。阿夫拉哈姆說，駭客會利用電郵發送一封空白郵件，導致用戶的系統崩潰重置，而系統崩潰就讓駭客能夠竊取用戶的機密資料。

蘋果公司一位發言人坦承，蘋果公司在iPhone和iPad上用於電子郵件軟體中發現一個漏洞，該公司已經開發了一個修復程式，該修復程序將在即將發布的系統更新中推出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法