為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

5億用戶陷被駭風險！ 蘋果承認iPhone、iPad存在電郵漏洞

蘋果發言人證實，iPhone及iPad的電郵軟體確實存在漏洞，已經在開發修復程式，將會在即將發布的系統更新中推出。（路透資料照）

蘋果發言人證實，iPhone及iPad的電郵軟體確實存在漏洞，已經在開發修復程式，將會在即將發布的系統更新中推出。（路透資料照）

2020-04-23 11:45:39

〔即時新聞／綜合報導〕舊金山資訊安全公司ZecOps表示，蘋果iPhone和iPad上的電子郵件軟體存在漏洞，即便是更新制最新的iOS版本，都可能被駭客竊取使用者個資和機密資訊，估約有5億用戶受到影響。蘋果發言人證實，iPhone及iPad的電郵軟體確實存在漏洞，已經在開發修復程式，將會在即將發布的系統更新中推出。

綜合媒體報導，這項漏洞最先由舊金山資訊安全公司ZecOps發現，ZecOps執行長阿夫拉哈姆（Zuk Avraham）說，2019年底一名用戶受到的複雜網路攻擊，就在調查中發現這項漏洞，他稱有證據證明，至少有6次網路安全入侵活動利用了這項漏洞。

阿夫拉哈姆表示，調查發現該漏洞可被遠程操控，並且已經被駭客利用來攻擊知名用戶，他早在2018年1月就發現1個惡意程式利用了iOS系統這項漏洞，但無法確定駭客的身分。阿夫拉哈姆說，駭客會利用電郵發送一封空白郵件，導致用戶的系統崩潰重置，而系統崩潰就讓駭客能夠竊取用戶的機密資料。

蘋果公司一位發言人坦承，蘋果公司在iPhone和iPad上用於電子郵件軟體中發現一個漏洞，該公司已經開發了一個修復程式，該修復程序將在即將發布的系統更新中推出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
iPhone Q2出貨恐下修3成 集邦:今年手機售價將降低
2020-04-23 05:30

iPhone Q2出貨恐下修3成 集邦:今年手機售價將降低
注意！蘋果警告：舊iPhone和iPad請立即更新 否則無法上網
2019-11-02 12:36

注意！蘋果警告：舊iPhone和iPad請立即更新 否則無法上網
富蘭克林終身0手續費 放膽投資趁現在

富蘭克林終身0手續費 放膽投資趁現在
Google披露：iPhone遭駭至少已經2年
2019-08-31 16:01

Google披露：iPhone遭駭至少已經2年
3C達人實驗iphone系統漏洞 點進去iMessage就當掉
2017-01-04 20:20

3C達人實驗iphone系統漏洞 點進去iMessage就當掉
中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅

中高資產抗疫好選擇 壽險保單翻紅
國際今日熱門
2020-04-22 23:06

武漢肺炎》台灣確診再添1例 全球確診破259萬 死亡逾17萬

2020-04-22 18:18

武漢肺炎》東京再增132人確診 東奧組委會1人確診

2020-04-22 18:03

去去蛇蛇走！印度發現新種「青竹絲」命名「史萊哲林」

2020-04-22 19:26

武漢肺炎》中國快篩試劑又出包 印度要求各邦暫停使用

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播