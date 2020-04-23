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誇張！ 阿根廷撤僑班機 載回武漢肺炎死者屍體引恐慌

阿根廷撤僑班機載回一具武漢肺炎死者遺體，引發恐慌。示意圖。（法新社）

阿根廷撤僑班機載回一具武漢肺炎死者遺體，引發恐慌。示意圖。（法新社）

2020-04-23 12:43:39

〔中央社〕一架自美國返回阿根廷的撤僑班機，在未經合法通報的情形下，同時載回一具死於武漢肺炎的91歲僑民的屍體，引發恐慌。司法部門已調查相關失職人員，並進行究責。

阿根廷媒體報導，這架撤僑班機從邁阿密起飛，18日抵達阿根廷伊塞薩（Ezeiza Airport）國際機場，機上有243名阿根廷人，同時還有一具男子屍體。

報導稱，死者是阿根廷人馬士禮（Elias Masri），自1988年以來一直居住在美國，在紐約爆發疫情期間感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎），4月7日在曼哈頓家中去世，享年91歲。

家屬基於猶太教的傳統，沒有火化遺體，遺體進行防腐處理後，原先計劃申請以私人飛機將屍體運回阿根廷。但因死亡證明確認死者是感染武漢肺炎死亡，家屬提出請求後，被阿根廷民航局拒絕。

不過，這具阿根廷僑民的遺體，最後仍經由阿根廷航空公司的撤僑班機運抵阿根廷。這架班機的主要任務是載回243名因武漢肺炎疫情被滯留美國的僑民。

衛生部指出，裝運屍體的棺木已被完全密封，排除傳播武漢肺炎病毒的可能性。不過，相關部門在審查有關文件後只找到部分的「自然死亡」證明，未見死者感染武漢肺炎的記載。官員指出，家屬提供的文件並不完整。

家屬在死者遺體運抵阿根廷當天也出現在機場，要求提領屍體，但遭到拒絕，屍體目前被隔離處置。

衛生部已向聯邦法院提起刑事訴訟，調查屍體如何在未被通報下被載運回國。而航空公司內部法規也禁止載運任何死於傳染性疾病的屍體，阿根廷航空已展開內部調查，查明邁阿密貨運區的員工是否有疏失，並將調查結果提供給法官。

將根據阿根廷刑法，傳播具危險性危害人類之傳染疾病最高可處15年徒刑，並追究相關人員刑責。

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