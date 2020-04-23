俄國確診暴增官方鬆口 國內疫情將在5月中旬達高峰

俄羅斯近日確診人數暴增，而克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受《CNBC》採訪時鬆口表示，專家們認為俄羅斯的疫情高峰還未到來，預計將在5月中旬發生。（路透社資料照）

2020-04-23 12:27:36

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，俄羅斯近期確診人數暴增，使累計確診人數來到5萬7999例，死亡人數達513人。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在接受《CNBC》採訪時鬆口表示，專家們認為俄羅斯的疫情高峰將在5月中旬發生。

根據俄羅斯官媒《塔斯社 》23日報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫在接受美國媒體《CNBC》採訪時表示，國內專家認為俄羅斯的疫情高峰還沒到來，預計5月中旬才會是病毒傳播的高峰期，佩斯科夫說「在那之後，我們期望人數或患者會逐漸減少」，同時也稱雖每日確診人數大增，「但數量還不足以威脅俄羅斯的醫療保健系統」。

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佩斯科夫也強調「所有國家都面臨著這一挑戰，這是前所未有的局面」。也補充說道病毒不但會危害人們的健康和生命，而且還會造成嚴重的經濟危機，對各國而言，這是主要威脅。而根據俄羅斯民意研究中心（VCIOM）的調查顯示，約84％的國民也有此共識，擔心疫情持續流行將引發經濟危機，而其中超過7成的民眾認為俄羅斯經濟最困難的時期尚未到來。

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